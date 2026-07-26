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Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Entre las propuestas que hubo en Valle María se destacaron carrozas dedicadas a antiguas actividades productivas, emprendimientos y la gastronomía típica.

26 de julio 2026 · 20:27hs
Valle María y otras aldeas celebraron  su 148° aniversario.

Álvaro Moreyra

Valle María y otras aldeas celebraron  su 148° aniversario.
Valle María y otras aldeas celebraron  su 148° aniversario.

Álvaro Moreyra

Valle María y otras aldeas celebraron  su 148° aniversario.

Valle María fue escenario este domingo de la celebración por el 148° aniversario de las Aldeas Madre, una fiesta que reunió a vecinos, descendientes de alemanes del Volga y visitantes de distintos puntos de la provincia para homenajear la historia, las tradiciones y el legado de las primeras colonias fundadas en Diamante.

Los festejos en Valle María

La conmemoración recordó la fundación, el 21 de julio de 1878, de las cinco primeras aldeas de los alemanes del Volga en Entre Ríos: Valle María, Aldea Protestante, Aldea Spatzenkutter, Aldea San Francisco y Aldea Salto. Estas localidades son conocidas como “Aldeas Madre” porque, con el paso de los años, sus habitantes dieron origen a numerosas aldeas hijas en distintos puntos de la provincia.

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En la previa de los festejos, el coordinador de Turismo y Producción de Valle María, Franco Rohr, dialogó con UNO y destacó la importancia de la fecha al señalar que estas comunidades representan el punto de partida de la colonización de los alemanes del Volga en Entre Ríos y que, a casi siglo y medio de su fundación, mantienen vivas muchas de sus costumbres.

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario.

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario.

La jornada comenzó con una misa en acción de gracias y un homenaje en el cementerio parroquial de Valle María, donde se realizó una ofrenda floral en memoria de los primeros pobladores. Posteriormente se desarrolló la tradicional Caravana Festiva, que recorrió diferentes calles de la localidad con carrozas temáticas, ballets de danzas típicas, agrupaciones tradicionalistas, música en vivo y representaciones de distintos aspectos de la historia y la actualidad del pueblo.

Entre las propuestas se destacaron carrozas dedicadas a antiguas actividades productivas, emprendimientos locales y la gastronomía típica, además de un carro de cerveza artesanal, reflejo del crecimiento de este sector en la localidad.

El recorrido culminó en la Plaza Centenario, donde continuaron los festejos con espectáculos musicales, feria de emprendedores y un amplio patio gastronómico con platos tradicionales de la cocina de los alemanes del Volga, como pirok, kreppel, salchichas con chucrut, lechón con filsen y otras especialidades.

Rohr resaltó que uno de los principales atractivos de Valle María es la preservación de la identidad cultural de los descendientes de alemanes del Volga. La gastronomía, la música, las danzas, el dialecto heredado de los inmigrantes y la arquitectura típica forman parte de un patrimonio que la localidad busca poner en valor a través de diferentes iniciativas vinculadas al turismo y la conservación histórica.

La convocatoria también incluyó la invitación a los vecinos para decorar viviendas y comercios con banderas argentinas y alemanas, una propuesta que volvió a reflejar el fuerte sentido de pertenencia de la comunidad.

Con una importante participación de público y un clima que acompañó toda la jornada, el aniversario volvió a consolidarse como uno de los encuentros más representativos del calendario cultural de las comunidades de los alemanes del Volga en Entre Ríos.

Valle María Diamante Celebración
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