Nicolás Pino reclamó el fin definitivo de las retenciones

El presidente de la Sociaedad Rural, Nicolás Pino respaldó el rumbo económico del Gobierno y reclamó el fin definitivo de las retenciones

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino respaldó el rumbo económico del Gobierno y reclamó el fin definitivo de las retenciones

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino , encabezó este domingo la apertura oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo con un fuerte respaldo al rumbo económico del Gobierno nacional , aunque reclamó la eliminación definitiva de las retenciones , una menor presión impositiva y mayores inversiones en infraestructura para potenciar el crecimiento del sector agropecuario.

En un discurso atravesado por los 160 años de la entidad, Pino sostuvo que el campo continúa siendo uno de los principales motores de la economía argentina y remarcó que las cadenas agroindustriales aportan más de 83.000 millones de dólares al país.

Además, afirmó que la reducción parcial de las retenciones permitió reinvertir alrededor de 6.000 millones de dólares en genética, maquinaria, pasturas y mejoras productivas, lo que impulsó el crecimiento del empleo rural y de la producción.

Uno de los pasajes más enfáticos del mensaje estuvo dedicado a los derechos de exportación. "Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones, en coincidencia con el Presidente, que las retenciones deben dejar de existir, por ley y para siempre", afirmó, antes de pedirle a la dirigencia política que "confíe en el campo".

Pino también destacó los principales indicadores económicos de la gestión de Javier Milei. Valoró la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, la estabilidad cambiaria y la reducción del riesgo país, al tiempo que aseguró que "la producción ha comenzado a desplazar a la especulación financiera" y celebró el mayor diálogo entre el Gobierno y la Sociedad Rural.

No obstante, planteó una serie de reclamos para consolidar el crecimiento del sector. Entre ellos, pidió reducir impuestos provinciales y municipales, eliminar tasas que "no se traducen en obras", terminar con las "aduanas internas" entre provincias y destinar mayores recursos a infraestructura vial, caminos rurales, puertos, trenes, salud, educación, seguridad y conectividad digital. "Cuando los impuestos bajan, la producción aumenta, y esto beneficia a toda la población", sostuvo.

En el tramo final de su exposición, el dirigente aseguró que el agro argentino todavía tiene un enorme potencial de expansión. Señaló que el sector podría incrementar un 50% la producción de cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne, duplicar la superficie forestada y aumentar en 2.000 millones de litros la producción lechera, lo que permitiría incorporar otros 20.000 millones de dólares anuales a la economía nacional.

Además, afirmó que el futuro del campo dependerá de la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, automatización, trazabilidad y conectividad para mejorar la competitividad internacional.