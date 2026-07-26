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Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Los equipos se impusieron en las semifinales y se enfrentarán el próximo domingo 2 de agosto por el título del Torneo Provincial 2026.

26 de julio 2026 · 21:17hs
Capibá RC ganó en Viale e irá por el título del Torneo Provincial.

Prensa Capibá RC

Capibá RC ganó en Viale e irá por el título del Torneo Provincial.

El Torneo Provincial 2026 de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) ya tiene a sus finalistas. Colón RC y Capibá RC de Paraná ganaron sus respectivos encuentros de semifinales y se enfrentarán el domingo 2 de agosto en la definición de la Copa de Oro del certamen.

En la costa del Uruguay, Colón RC se hizo fuerte como local y superó 34-12 a Carpinchos RC de Gualeguaychú para sacar boleto a la final. El conjunto colonense logró imponerse en un encuentro que le permitió quedarse con el lugar en la definición.

Capibá RC se presentará en Viale, por las semifinales del Torneo Provincial.

Se juegan las semifinales del Torneo Provincial de la UER

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Por su parte, Capibá consiguió una importante victoria como visitante. El elenco paranaense derrotó 24-17 a Camatí de Viale y también avanzó al partido decisivo.

De esta manera, los mejores representantes de cada costa se medirán por el título provincial. Colón RC, por la costa del Uruguay, y Capibá RC, por la del Paraná, protagonizarán una final.

Los otros partidos del Torneo Provincial

Este domingo también se jugaron las semifinales de las copas de Plata, Bronce, Estímulo y la Reubicación. Al igual que en la Copa de Oro, la final se disputará el próximo domingo

Copa de Plata

CUCU 43-21 Jockey de Gualeguay

Tilcara de Paraná-Aurora de Paraná

Copa de Bronce

Central Entrerriano de Gualeguaychú 61-7 Curiyú de Chajarí

Echagüe de Paraná 38-10 Unión de Crespo

Copa Estímulo

Gualeguay Central 19-5 Salto Grande de Concordia

Nogoyá RC 55-35 Libertad de Nogoyá

Reubicación

Vaimaca de Salto-Mulitas de Fray Bentos. El ganador se enfrentará con Los Espinillos de Concordia.

Torneo Provincial Capibá RC Colón RC Rugby
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