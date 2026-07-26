Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Los equipos se impusieron en las semifinales y se enfrentarán el próximo domingo 2 de agosto por el título del Torneo Provincial 2026.

Capibá RC ganó en Viale e irá por el título del Torneo Provincial.

El Torneo Provincial 2026 de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) ya tiene a sus finalistas. Colón RC y Capibá RC de Paraná ganaron sus respectivos encuentros de semifinales y se enfrentarán el domingo 2 de agosto en la definición de la Copa de Oro del certamen.

En la costa del Uruguay, Colón RC se hizo fuerte como local y superó 34-12 a Carpinchos RC de Gualeguaychú para sacar boleto a la final. El conjunto colonense logró imponerse en un encuentro que le permitió quedarse con el lugar en la definición.

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Se juegan las semifinales del Torneo Provincial de la UER

Por su parte, Capibá consiguió una importante victoria como visitante. El elenco paranaense derrotó 24-17 a Camatí de Viale y también avanzó al partido decisivo.

De esta manera, los mejores representantes de cada costa se medirán por el título provincial. Colón RC, por la costa del Uruguay, y Capibá RC, por la del Paraná, protagonizarán una final.

Los otros partidos del Torneo Provincial

Este domingo también se jugaron las semifinales de las copas de Plata, Bronce, Estímulo y la Reubicación. Al igual que en la Copa de Oro, la final se disputará el próximo domingo

Copa de Plata

CUCU 43-21 Jockey de Gualeguay

Tilcara de Paraná-Aurora de Paraná

Copa de Bronce

Central Entrerriano de Gualeguaychú 61-7 Curiyú de Chajarí

Echagüe de Paraná 38-10 Unión de Crespo

Copa Estímulo

Gualeguay Central 19-5 Salto Grande de Concordia

Nogoyá RC 55-35 Libertad de Nogoyá

Reubicación

Vaimaca de Salto-Mulitas de Fray Bentos. El ganador se enfrentará con Los Espinillos de Concordia.