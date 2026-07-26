El Torneo Provincial 2026 de la Unión Entrerriana de Rugby (UER) ya tiene a sus finalistas. Colón RC y Capibá RC de Paraná ganaron sus respectivos encuentros de semifinales y se enfrentarán el domingo 2 de agosto en la definición de la Copa de Oro del certamen.
Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER
Los equipos se impusieron en las semifinales y se enfrentarán el próximo domingo 2 de agosto por el título del Torneo Provincial 2026.
En la costa del Uruguay, Colón RC se hizo fuerte como local y superó 34-12 a Carpinchos RC de Gualeguaychú para sacar boleto a la final. El conjunto colonense logró imponerse en un encuentro que le permitió quedarse con el lugar en la definición.
Por su parte, Capibá consiguió una importante victoria como visitante. El elenco paranaense derrotó 24-17 a Camatí de Viale y también avanzó al partido decisivo.
De esta manera, los mejores representantes de cada costa se medirán por el título provincial. Colón RC, por la costa del Uruguay, y Capibá RC, por la del Paraná, protagonizarán una final.
Los otros partidos del Torneo Provincial
Este domingo también se jugaron las semifinales de las copas de Plata, Bronce, Estímulo y la Reubicación. Al igual que en la Copa de Oro, la final se disputará el próximo domingo
Copa de Plata
CUCU 43-21 Jockey de Gualeguay
Tilcara de Paraná-Aurora de Paraná
Copa de Bronce
Central Entrerriano de Gualeguaychú 61-7 Curiyú de Chajarí
Echagüe de Paraná 38-10 Unión de Crespo
Copa Estímulo
Gualeguay Central 19-5 Salto Grande de Concordia
Nogoyá RC 55-35 Libertad de Nogoyá
Reubicación
Vaimaca de Salto-Mulitas de Fray Bentos. El ganador se enfrentará con Los Espinillos de Concordia.