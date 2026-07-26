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Milei cruzó a De Mendiguren en La Rural: "Le cagó 30 mil millones de dólares a los argentinos"

Javier Milei acusó públicamente a José Ignacio de Mendiguren de haber perjudicado a la Argentina con las políticas de la salida de la convertibilidad.

26 de julio 2026 · 17:40hs
Milei Javier Milei lanzó duras acusaciones contra el exfuncionario José Ignacio de Mendiguren. 

Milei Javier Milei lanzó duras acusaciones contra el exfuncionario José Ignacio de Mendiguren. 

Javier Milei protagonizó un nuevo cruce político durante una entrevista en la Exposición Rural al interrumpir su discurso para lanzar duras acusaciones contra el exfuncionario José Ignacio de Mendiguren. El Presidente lo responsabilizó por las consecuencias de la salida de la convertibilidad y aprovechó para reiterar su defensa de una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con el objetivo de restringir la emisión monetaria y reforzar el equilibrio fiscal.

Según se registró, Milei estaba dando una entrevista en un stand radial. Hablaba sobre la emisión de dinero y sobre cómo la política había robado “a la gente” 45 mil millones de dólares en los últimos años. Cuando de pronto ocurrió algo y el presidente interrumpió su explicación. “Mirá -dijo con el brazo levantado y señalando hacia adelante con su dedo índice- ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo a la Argentina”, tiró.

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“De Mendiguren”, dijo alguien en el estudio. “Sí”, replicó Milei. “Mirá. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”. Al parecer, José Ignacio De Mendiguren lo miró en algún momento porque el jefe de Estado volvió a dirigirse a él. “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, dijo en el stand de Radio Mitre.

Minutos antes, Milei había dicho que en 2001, cuando el gobierno de Duhalde terminó con la convertibilidad y sacó la leyenda de billetes convertibles de curso legal, le robó a los argentinos 15 mil millones de dólares".

Explicó que Cristina Kirchner hizo algo similar cuando sacó reservas del Banco Central por 10 mil millones de dólares. “La política le robó a la Argentina 45 mil millones de dólares en los últimos años”, manifestó. Y explicó que por eso promueve la reforma a la carta orgánica del BCRA.

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Jos&eacute; Ignacio De Mendiguren.

José Ignacio De Mendiguren.

Reforma del BCRA

La reforma, dijo, será para evitar que se sancionen leyes que alteren el déficit fiscal o que intenten avanzar contra el presidente de la entidad por diferencias de la política económica. “Ahora, se van a necesitar dos tercios tanto del Senado como de Diputados”, indicó.

El presidente afirmó que con la emisión los políticos “robaron al país, unos delincuentes, y cada vez que vos emitís dinero es equivalente a una falsificación en la cual participa el Poder Ejecutivo. Es un delito y agravado”.

Milei fue contundente sobre el proyecto que busca aprobar: “Los que sancionen leyes que alteren el equilibrio fiscal van a terminar presos por asociación ilícita”. Y también analizó la iniciativa de apagar el Estado, o shutdown (que se usa en Estados Unidos) para evitar que si las arcas se quedan sin dinero se siga emitiendo. “Cuando te quedás sin plata qué haces, dejás de gastar. ¿Entonces por qué el Estado no lo hace?“, advirtió.

Quién fue De Mendiguren

José Ignacio De Mendiguren fue ministro de la Producción entre enero y octubre de 2002, cuando se produjo la devaluación tras 11 años de convertibilidad. Luego fue varios años presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA). También fue diputado nacional y funcionario durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Más tarde, durante la misma entrevista, también insistió en que cuando pasa alguien como De Mendiguren “hay que animarse a enfrentarlos, o cuando ves a un sorete (SIC) o una mierda humana (SIC) hay decirle que nos arruinaste la vida al salir de la convertibilidad”.

“Cuando pase De Mendicurren (SIC) diganlé lo que nos costó”, explicó. “Todos aquellos que fueron responsables de esta decadencia inmunda vienen a decirnos lo que hay que hacer”, precisó.

Milei De Mendiguren rural
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