Uno Entre Rios | El País | Brasil

Brasil reclamó explicaciones al gobierno argentino tras los insultos de Milei a Lula

Tras los insultos de Milei contra Lula, el gobierno brasileño llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires y citó al embajador argentino en Brasilia.

26 de julio 2026 · 19:24hs
Los dichos de Milei contra Lula desataron un conflicto diplomático. Foto de archivo.

Los dichos de Milei contra Lula desataron un conflicto diplomático. Foto de archivo.

La Argentina y Brasil atraviesan el momento de mayor tensión bilateral en décadas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva activó este domingo una batería de respuestas diplomáticas contra el país, la más dura de los últimos años: llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para que dé explicaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ofensiva llegó después de que Javier Milei atacara y llamara “ladrón” y “presidiario” al presidente brasileño el sábado, durante el lanzamiento en San Pablo de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, principal opositor de Lula rumbo a las elecciones del 4 de octubre.

El ministro de Relaciones Institucionales, José Guimarães, cuestionaron a Javier Milei y sus “manifestaciones incompatibles con la civilidad”

Lula Da Silva: el entorno del presidente de Brasil le respondió a Javier Milei

El presidente Javier Milei habla en la Convención del Partido Liberal (PL) ante la mirada atenta de Flávio Bolsonaro. 

Javier Milei apoyó la candidatura de Flávio Bolsonaro: "No hay otro capaz de terminar con el Riesgo Lula"

LEER MÁS: Javier Milei apoyó la candidatura de Flávio Bolsonaro: "No hay otro capaz de terminar con el Riesgo Lula"

Los dichos de Milei contra Lula

El conflicto diplomático se desató el sábado, cuando el mandatario argentino participó de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y realizó un fuerte discurso con ataques directos contra su par brasileño. “Ladrón”, “presidiario” y “totalitario” fueron algunos de los términos que utilizó para aludir a él de manera indirecta. El mandatario argentino fue hasta San Pablo para dar su apoyo rotundo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro en Brasil. Las elecciones brasileñas son el 4 de octubre. En esa instancia, el presidente Lula da Silva busca su cuarto mandato.

En otro momento, Milei agregó: “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. ¿Por qué se ve amenazado? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro. Confiamos en tí para lograr parar a la basura socialista“.

Brasil Gobierno Milei Lula
Noticias relacionadas
javier milei en brasil para recibir premio y apoyar a flavio bolsonaro

Javier Milei en Brasil para recibir premio y apoyar a Flavio Bolsonaro

Milei Javier Milei lanzó duras acusaciones contra el exfuncionario José Ignacio de Mendiguren. 

Milei cruzó a De Mendiguren en La Rural: "Le cagó 30 mil millones de dólares a los argentinos"

En la 138° Exposición Rural de Palermo, Javier Milei destacó al sector y arremetió contra gestiones anteriores. El discurso

Milei: "Eliminamos el cepo cambiario, el robo más grande que sufría el mercado"

El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino respaldó el rumbo económico del Gobierno y reclamó el fin definitivo de las retenciones

Nicolás Pino reclamó el fin definitivo de las retenciones

Ver comentarios

Lo último

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

En su cancha, Riestra golea a Boca por 3 a 0 en el primer tiempo

En su cancha, Riestra golea a Boca por 3 a 0 en el primer tiempo

Ultimo Momento
Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

Independiente arrancó con el pie derecho y golpeó a Estudiantes en La Plata

En su cancha, Riestra golea a Boca por 3 a 0 en el primer tiempo

En su cancha, Riestra golea a Boca por 3 a 0 en el primer tiempo

Brasil reclamó explicaciones al gobierno argentino tras los insultos de Milei a Lula

Brasil reclamó explicaciones al gobierno argentino tras los insultos de Milei a Lula

Neuquen goleó y se acerca a un nuevo título en la Liga Paranaense

Neuquen goleó y se acerca a un nuevo título en la Liga Paranaense

Policiales
Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Allanaron en Chaco la casa de un sospechoso de estafar a jubilados entrerrianos

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Recuperaron el caballo que había desaparecido tras ser incautado por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

Concepción del Uruguay: robaron el caballo que la Justicia secuestró por maltrato animal

General Ramírez: detuvieron a un sujeto por violencia de género

General Ramírez: detuvieron a un sujeto por violencia de género

Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Paraná: escape de gas tras chocar alcoholizado una casilla

Ovación
El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

El mundialista Lisandro Martínez recibió el cariño de todo Gualeguay

En su cancha, Riestra golea a Boca por 3 a 0 en el primer tiempo

En su cancha, Riestra golea a Boca por 3 a 0 en el primer tiempo

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

Colón RC y Capibá definirán el Torneo Provincial de la UER

TC Pick Up: victoria y punta del campeonato para Mariano Werner

TC Pick Up: victoria y punta del campeonato para Mariano Werner

Neuquen goleó y se acerca a un nuevo título en la Liga Paranaense

Neuquen goleó y se acerca a un nuevo título en la Liga Paranaense

La provincia
Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

Valle María y otras aldeas celebraron su 148° aniversario

El Gobierno de Entre Ríos impulsa la Inteligencia Artificial para transformar el Estado

El Gobierno de Entre Ríos impulsa la Inteligencia Artificial para transformar el Estado

Federico de la Serna, orfebre: desde el neolítico a los tiempos de robots humanoides

Federico de la Serna, orfebre: desde el neolítico a los tiempos de robots humanoides

Paraná, más de 200 años de una ciudad: la arquitectura de aquella época

Paraná, más de 200 años de una ciudad: la arquitectura de aquella época

Por la crecida del río Uruguay retiran luminarias de balnearios

Por la crecida del río Uruguay retiran luminarias de balnearios

Dejanos tu comentario