Brasil reclamó explicaciones al gobierno argentino tras los insultos de Milei a Lula

La Argentina y Brasil atraviesan el momento de mayor tensión bilateral en décadas. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva activó este domingo una batería de respuestas diplomáticas contra el país, la más dura de los últimos años: llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli, y citó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para que dé explicaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La ofensiva llegó después de que Javier Milei atacara y llamara “ladrón” y “presidiario” al presidente brasileño el sábado, durante el lanzamiento en San Pablo de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, principal opositor de Lula rumbo a las elecciones del 4 de octubre.

Los dichos de Milei contra Lula

El conflicto diplomático se desató el sábado, cuando el mandatario argentino participó de la Convención Nacional del Partido Liberal (PL) y realizó un fuerte discurso con ataques directos contra su par brasileño. “Ladrón”, “presidiario” y “totalitario” fueron algunos de los términos que utilizó para aludir a él de manera indirecta. El mandatario argentino fue hasta San Pablo para dar su apoyo rotundo a la candidatura presidencial del senador Flávio Bolsonaro en Brasil. Las elecciones brasileñas son el 4 de octubre. En esa instancia, el presidente Lula da Silva busca su cuarto mandato.

En otro momento, Milei agregó: “Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamábamos el Riesgo Kuka, acá en Brasil hoy tienen el Riesgo Lula y se refleja claramente en el mercado accionario. ¿Por qué se ve amenazado? Porque hay alguien que está dispuesto a hacerle frente y convertirse en la voz de esa mayoría silenciosa que ya sufrió abusos. Hablo de Flávio Bolsonaro. Confiamos en tí para lograr parar a la basura socialista“.