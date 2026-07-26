El Gobierno de Entre Ríos impulsa la Inteligencia Artificial para transformar el Estado

El Gobierno de Entre Ríos convirtió a la provincia en la primera del país en firmar un acuerdo con Salesforce para impulsar la transformación digital.

El Gobierno de Entre Ríos apuesta a la IA para modernizar el Estado y formar talento digital

El Gobierno de Entre Ríos apuesta a la IA para modernizar el Estado y formar talento digital

Entre Ríos se convirtió en la primera provincia del país en firmar un acuerdo de colaboración con Salesforce, una de las compañías líderes a nivel mundial en inteligencia artificial. El Memorando de Entendimiento, suscripto con el Gobierno de Entre Rios, busca impulsar la transformación digital del Estado, fortalecer a las pymes y promover la formación de talento digital.

En diálogo exclusivo con UNO , Marcelo Guajardo, gerente de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas para el Cono Sur de Salesforce, explicó que la decisión de trabajar con Entre Ríos responde a una estrategia de la compañía para extender sus iniciativas de inteligencia artificial a los gobiernos provinciales y acompañar los procesos de modernización que ya están en marcha.

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"Nos encontramos con una realidad muy positiva. Descubrimos que había provincias desarrollando iniciativas innovadoras y utilizando inteligencia artificial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eso nos hizo entender que teníamos que salir de Buenos Aires y construir una agenda verdaderamente federal", afirmó.

En ese escenario, señaló que Entre Ríos se destacó por contar con una agenda clara de transformación digital y una visión compartida sobre el potencial de estas herramientas.

"La provincia ya venía desarrollando un camino de modernización. Nosotros no llegamos a imponer una agenda, sino a acompañar y potenciar un trabajo que ya estaba en marcha", sostuvo.

Entre Ríos acordó con Salesforce impulsar la inteligencia artificial en el Estado y las pymes.

Tres pilares para acelerar la transformación digital

El Memorando de Entendimiento establece tres pilares estratégicos sobre los que se desarrollarán las futuras iniciativas entre Salesforce y el Gobierno provincial.

El primero apunta a la transformación digital del Estado mediante Inteligencia Artificial y agentes autónomos capaces de optimizar procesos administrativos, agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana. "La idea es aprovechar la Inteligencia Artificial para que el Estado pueda atender mejor, comunicarse mejor y brindar respuestas más rápidas a la sociedad", explicó Guajardo.

El segundo eje está orientado al fortalecimiento del ecosistema emprendedor y productivo.

Durante su visita a Paraná, representantes de Salesforce recorrieron MiradorTEC y mantuvieron encuentros con emprendedores locales para conocer de primera mano el potencial tecnológico de la provincia. Según explicó el ejecutivo, las pequeñas y medianas empresas podrán acceder a herramientas que hoy utilizan grandes compañías internacionales para automatizar procesos, mejorar la relación con sus clientes e incrementar su productividad.

Además, estas soluciones permitirán "automatizar" tareas repetitivas para que las personas puedan concentrarse en actividades de mayor valor agregado, como la creatividad, la atención personalizada y la toma de decisiones.

"La tecnología permite que una pyme pueda competir con organizaciones mucho más grandes. Ese es uno de los grandes objetivos del acuerdo: elevar la competitividad del ecosistema entrerriano", afirmó.

El tercer pilar del convenio está centrado en la formación de talento digital, uno de los ejes que Salesforce considera fundamentales para acompañar la transformación tecnológica y mejorar la empleabilidad de los entrerrianos.

Guajardo sostuvo que el verdadero desafío no pasa por los empleos que podrían desaparecer con la Inteligencia Artificial, sino por preparar a las personas para las nuevas oportunidades laborales que ya comienzan a demandar empresas y organismos públicos.

"La pregunta no es qué trabajos desaparecen, sino cómo acompañamos a las personas para que puedan reconvertirse y acceder a esos nuevos empleos", señaló.

Como parte del acuerdo, la empresa pondrá a disposición de la provincia Trailhead, su plataforma gratuita de aprendizaje en línea, que ofrece más de 5.000 módulos sobre inteligencia artificial, automatización, desarrollo de software, administración de Salesforce, ciberseguridad, análisis de datos, liderazgo y habilidades blandas. La plataforma utiliza un sistema interactivo y gamificado que permite avanzar según el ritmo de cada usuario y acceder a certificaciones reconocidas por la industria tecnológica.

En Argentina, Trailhead ya reúne más de 25.000 usuarios activos y otorgó más de 300.000 certificaciones, consolidándose como una de las principales herramientas de formación en habilidades digitales. El objetivo es que funcionarios públicos, emprendedores y ciudadanos puedan adquirir conocimientos que les permitan desenvolverse en la nueva economía impulsada por la inteligencia artificial.

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Inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos

Salesforce ya desarrolla proyectos similares junto a distintos gobiernos de América Latina, especialmente en Brasil, donde participa en sistemas tecnológicos destinados a campañas nacionales de vacunación, programas educativos y comunicaciones masivas con la ciudadanía. Guajardo explicó que esas experiencias sirven como referencia para futuras aplicaciones en Entre Ríos.

El objetivo será aplicar estas herramientas para fortalecer la capacidad institucional, optimizar la gestión pública y mejorar la experiencia de los ciudadanos en su relación con el Estado. "La inteligencia artificial permite ampliar la capacidad de respuesta del Estado. Hay procesos que hoy requieren mucho tiempo o recursos y que pueden resolverse de manera mucho más eficiente mediante estas herramientas", indicó.

Aunque aclaró que las iniciativas específicas todavía se encuentran en etapa de diseño, remarcó que el objetivo será profundizar el proceso de modernización que la provincia ya viene desarrollando.

Perder el miedo para aprovechar las oportunidades

Guajardo reconoció que toda innovación tecnológica suele generar incertidumbre en un primer momento. Sin embargo, recordó que lo mismo ocurrió con transformaciones que hoy forman parte de la vida cotidiana, como la llegada de la electricidad, las computadoras o internet. A su entender, la Inteligencia Artificial atraviesa un proceso similar y el desafío pasa por acompañar ese cambio con capacitación y acceso al conocimiento.

"La resistencia al cambio es natural. Lo importante es acompañar a las personas durante esa transición y brindarles herramientas para que puedan aprovechar las nuevas oportunidades", afirmó.

Durante la visita a Paraná, funcionarios, estudiantes y emprendedores se acercaron a consultar cuándo comenzarán las capacitaciones y cómo podrán acceder a las herramientas que ofrecerá Salesforce. Para Guajardo, ese interés demuestra que la provincia cuenta con un ecosistema preparado para incorporar nuevas tecnologías.

"La inteligencia artificial no viene a reemplazar a las personas. Viene a potenciar aquello que los seres humanos hacemos mejor: crear, resolver problemas, tomar decisiones y construir relaciones", concluyó.

Aunque las primeras iniciativas todavía se encuentran en etapa de planificación, la firma del memorando marca el inicio de una nueva etapa para la provincia. Además de impulsar la modernización del Estado, el acuerdo buscará acercar herramientas de Inteligencia Artificial a pymes, emprendedores, funcionarios y ciudadanos, con el objetivo de preparar a Entre Ríos para los desafíos de la economía digital.