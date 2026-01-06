Se despidió Vida en los extremos, la campaña del Conicet que reveló el mar profundo argentino.

Tras semanas de exploración, la misión Vida en los extremos se despidió desde el Atlántico Sur, con hallazgos inéditos y un fuerte impacto científico y social.

Tras semanas de exploración en vivo desde el Atlántico Sur, la misión Vida en los extremos, integrada por especialistas del Conicet, la UBA y el Schmidt Ocean Institute, realizó su despedida oficial a bordo del buque Falkor (too).

El cierre, transmitido desde la Cuenca de Malvinas, combinó emoción, balance científico y un mensaje contundente: la campaña abrió una nueva etapa para el estudio del mar profundo argentino.

La expedición permitió registrar ecosistemas nunca antes observados en vivo en el país. Mediante el uso del vehículo operado remotamente ROV SuBastian, el equipo descendió hasta los 4.500 metros de profundidad para documentar comunidades quimiosintéticas, jardines de plumas de mar, asociaciones de peces y un arrecife de corales de escala kilométrica, uno de los hallazgos más relevantes de la campaña.

La transmisión abierta, seguida por miles de personas, convirtió a la misión en un fenómeno de divulgación científica. "Descubrimos una sociedad argentina muy interesada en su mar profundo", había señalado días atrás la investigadora principal, María Emilia Bravo.

Durante el cierre de la transmisión, Bravo tomó la palabra para sintetizar lo vivido en un mensaje cargado de emoción: "¿Qué nos llevamos de esta campaña, además de las muestras? Esta campaña ha sido realmente un logro en el sentido científico, pero también en el sentido de la comunidad que tenemos a bordo, en tierra. Abrió puertas para mucho trabajo por venir, desde el trabajo transversal, intersectorial. Toca cerrar esta etapa. Nos cuesta decirlo en palabras…".

Entre aplausos, también agradeció a las instituciones que hicieron posible la misión: "Quiero agradecer a todos quienes formaron parte de este trabajo, que hicieron esto posible: a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, a Conicet, a Lehigh University, al Cribs Instituto de Paleontología, a la Universidad Nacional del Sur y al Museo Argentino de Ciencias Naturales. Gracias. Gracias por darnos esta posibilidad de vernos en mar profundo en Argentina durante todo este año. Ha sido un hito en la historia de nuestra ciencia y de nuestra cultura", celebró.

Finalmente, dejó un mensaje que sintetizó el espíritu de continuidad que atravesó toda la campaña: "Pudimos llegar a ver nuestro mar de otra forma y eso es un punto de no retorno. Volveremos a ver. Yo creo que va a haber alguna otra. No sabemos cuándo ni dónde, pero no importa. Va a haber más. Aguante Vida en los Extremos. Nos vemos en la próxima", prometió.

Mientras Bravo hablaba con la voz quebrada por la emoción, el equipo celebraba a su alrededor entre abrazos, carteles improvisados y saludos a cámara. En simultáneo, el ROV SuBastian ofrecía su último paneo desde el fondo del mar, un gesto simbólico que ya es marca registrada de las transmisiones.

Aunque la emisión llegó a su fin, los científicos coinciden en que el trabajo recién comienza: las muestras y registros obtenidos serán analizados durante los próximos meses, con potencial para describir nuevas especies, caracterizar ecosistemas y fortalecer la presencia científica argentina en el Atlántico Sur.