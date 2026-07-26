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General Ramírez: detuvieron a un sujeto por violencia de género

Detuvieron a un hombre de 30 años por violencia de género contra su pareja, una mujer de General Ramírez

26 de julio 2026 · 13:29hs
Detuvieron a un hombre de 30 años por violencia de género contra su pareja

Detuvieron a un hombre de 30 años por violencia de género contra su pareja, una mujer de General Ramírez 

Personal policial de la Comisaría de General Ramírez, que realizaba controles de prevención, intervino en la madrugada de hoy, en un conflicto familiar en un domicilio de avenida San Martín, donde un hombre mantenía amenazas con agresiones hacia su pareja.

Inmediatamente los agentes policiales brindaron asistencia y protección a la mujer, procediendo además a interceptar en la vía pública al agresor, quien fue aprehendido.

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Informada la situación al Ministerio Público Fiscal ordenó la detención de esta persona de 30 años, vecino de la localidad, quien fue trasladado hacia la Alcaidía Policial en Diamante, continuándose con las actuaciones procesales correspondientes, luego de la oportuna intervención policial.

General Ramírez sujeto Violencia de género pareja
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