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Horóscopo del lunes 29 de junio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

29 de junio 2026 · 09:35hs
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.
Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al lunes 29 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al domingo 28 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco

Horóscopo del domingo 28 de junio de 2026

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 27 de junio de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el Zodíaco.

Horóscopo del sábado 27 de junio de 2026

Demuestre a su pareja que la quiere. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe. Problemas laborales que requieren ser resueltos con delicadeza. No se olvide de las revisiones del dentista.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Predisposición a encuentros afectuosos. Ha gastado más de la cuenta y va a arrepentirse. Buenas vibraciones relacionadas con el trabajo. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Día de inestabilidad sentimental. Se ha propuesto ahorrar y va por buen camino. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Gozará de una salud de hierro.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Hoy vivirá un día muy especial con su pareja. Gaste sin miedo, luego no le faltará. Coopere con sus compañeros de trabajo. Tal vez un mal paso le cause un esguince; mire dónde pisa.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Jornada negativa en el terreno sentimental. Los astros indican que es una buena oportunidad para invertir. Muchas satisfacciones en el trabajo. Los movimientos bruscos le producirán dolores de espalda.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Su vida sentimental va a crecer con nuevas relaciones. Tiene que decidir entre tener más tiempo libre o más dinero. Dispuesto a afrontar cualquier reto profesional. Recuperará la vitalidad y el optimismo que le faltaban.

El horóscopo para hoy.

El horóscopo para hoy.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

La tensión familiar disminuirá, relájese. Buen día para atreverse a crecer en sus negocios. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. Aunque su estado físico sea bueno, no abandone el ejercicio.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Está preparado para iniciar una relación. Ahorre menos y viva más. No tome decisiones precipitadas en su trabajo. Su cuerpo mejorará eliminando las toxinas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sea comprensivo con su pareja, nadie es perfecto. El dinero se esfuma en gastos inesperados. No se olvide de cuidar a sus clientes. Magnífica salud, salga a divertirse.

Horóscopo para el día de hoy.

Horóscopo para el día de hoy.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se le pueden dar muy bien los amores ligeros o lúdicos. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Ritmo de trabajo más desahogado y placentero. Goza de una salud a prueba de bomba.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Intente terminar con esa relación negativa. Atención, puede hacer inversiones imprudentes. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. El abuso de medicamentos es perjudicial.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Cuide de su economía y no haga tantos préstamos. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Intente recuperar la energía que ha gastado.

Horóscopo Signo zodíaco lunes Astrología
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