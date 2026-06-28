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El Quini 6 no registró ganadores de los pozos más importantes

Los pozos más importantes del Quini 6 no tuvieron ganadores. En el Siempre Sale hubo 34 afortunados con cinco aciertos, siendo dos de la provincia de Entre Ríos.

28 de junio 2026 · 21:40hs
El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importanes.

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos más importanes.

El Quini 6 tuvo este domingo un nuevo sorteo, donde los pozos más importantes no tuvieron ganadores y se acumulan para el miércoles. En tanto, en el Siempre Sale hubo 34 afortunados con cinco aciertos que se llevará cada uno más de 14 millones de pesos, siendo dos de la provincia de Entre Ríos.

Para el sorteo del miércoles, desde la Lotería de Santa Fe se informó que habrá una cifra súper millonaria en juego: con más de 10.000 millones de pesos.

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos.

Quini 6: un solo apostador ganó el pozo en La Segunda y se llevó más de 1.360 millones de pesos

El Quini 6 tuvo un nuevo sorteo con pozos millonarios.

Quini 6 resultados los números ganadores del sorteo 3.384 del domingo

Los números del Quini 6

En el sorteo Tradicional, los números favorecidos fueron: 00 - 16 - 20 - 30 - 38 - 43. No se registraron apostadores afortunados, por lo que $3.089.999.682 quedaron vacantes.

En La Segunda del Quini, las bolillas que salieron resultaron: 07 - 11 - 21 - 31 - 38 - 41. Tampoco hubo ganadores, con $1.100.000.000 que quedaron acumulados para el próximo sorteo.

En la Revancha, los números elegidos por el azar fueron: 01 - 03 - 10 - 12 - 15 - 23. No se registraron ganadores y en consecuencia $4.446.770.756 quedaron vacantes.

En el Siempre Sale, se sortearon los siguientes números: 14 - 15 - 26 - 27 - 28 - 32. Aquí hubo 34 afortunados con cinco aciertos, por lo que cada uno se hizo acreedor de $14.167.881,53. Dos de ellos son de la provincia de Entre Ríos.

Quini 6 Entre Ríos Sorteo
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