La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) decidió realizar un nuevo paro provincial para el miércoles 1° de julio, según informaron "en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el NO a la reforma previsional".
Agmer realizará el miércoles un nuevo paro provincial con movilización
Agmer decidió realizar un nuevo paro provincial para el miércoles 1° de julio, según informaron "en reclamo por condiciones salariales dignas".
Este es la segunda huelga en una semana, en un plan de lucha ante mejores condiciones de trabajo.
El comunicado de Agmer
Según informó Agmer en sus redes sociales, "el próximo miércoles las y los docentes de los diecisiete departamentos de la provincia paramos y nos movilizamos a Paraná en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el NO a la reforma previsional".
"Agmer convoca para el próximo miércoles 01 de julio a un PARO de 24 hs. con movilización a la capital provincial".
"Las y los docentes de los 17 departamentos de la provincia nos movilizaremos a Paraná para manifestarnos por la urgente apertura de la discusión salarial y para seguir dejando en claro en las calles el NO rotundo al intento de reforma de nuestro sistema previsional", agregaron.
"¡Todos y todas convocados al PARO y a movilizarse a Paraná! Contactate con la Seccional de Agmer de tu departamento y sumemos la lucha. ¡Por salarios y nuestras jubilaciones! ¡El miércoles seamos miles!", cerraron en el comunicado.