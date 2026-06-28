Agmer realizará el miércoles un nuevo paro provincial con movilización

Agmer decidió realizar un nuevo paro provincial para el miércoles 1° de julio, según informaron "en reclamo por condiciones salariales dignas".

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos ( Agmer ) decidió realizar un nuevo paro provincial para el miércoles 1° de julio, según informaron "en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el NO a la reforma previsional".

Este es la segunda huelga en una semana, en un plan de lucha ante mejores condiciones de trabajo.

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El comunicado de Agmer

Según informó Agmer en sus redes sociales, "el próximo miércoles las y los docentes de los diecisiete departamentos de la provincia paramos y nos movilizamos a Paraná en reclamo por condiciones salariales dignas y manifestando, como lo hacemos hace más de un mes, por el NO a la reforma previsional".

"Agmer convoca para el próximo miércoles 01 de julio a un PARO de 24 hs. con movilización a la capital provincial".

"Las y los docentes de los 17 departamentos de la provincia nos movilizaremos a Paraná para manifestarnos por la urgente apertura de la discusión salarial y para seguir dejando en claro en las calles el NO rotundo al intento de reforma de nuestro sistema previsional", agregaron.

"¡Todos y todas convocados al PARO y a movilizarse a Paraná! Contactate con la Seccional de Agmer de tu departamento y sumemos la lucha. ¡Por salarios y nuestras jubilaciones! ¡El miércoles seamos miles!", cerraron en el comunicado.