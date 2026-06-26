El horóscopo para este viernes 26 de junio de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

El horóscopo para este miércoles 24 de junio de 2026

El horóscopo para este jueves 25 de junio de 2026

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Ármese de valor ante gastos imprevistos. Empiezan a solucionarse todos los temas profesionales. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Gaste lo imprescindible y reserve para más adelante. A pesar de las numerosas tareas laborales, sale airoso. Debe poner remedio para que el estrés no le domine.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Evite los excesos económicos. Poco a poco, su trabajo será más valorado. Buen estado de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Los nervios le producirán tensión muscular.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Jornada de trabajo muy dura. Si no se le pasan esas molestias, acuda al médico.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No espere a que su pareja le pida explicaciones. Su economía va bien, disfrútela. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Tiene mucho protagonismo en su entorno social. El nuevo cargo le reporta mayores beneficios. Buen día para demostrar de nuevo su valía en el trabajo. Tiempo propicio para descansar y recargar las pilas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Solucionará sus problemas sentimentales con paciencia. Los asuntos económicos marcharán mejor. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. Vigile su alimentación o surgirán problemas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. Gozará de un estado físico excelente.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Le espera una nueva aventura amorosa. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Procure ser más simpático con los compañeros. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Gran momento económico. Si no tiene horario flexible en su trabajo, sea puntual. La actividad artística es ideal para acabar con el estrés.