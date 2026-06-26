Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este viernes 26 de junio de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

26 de junio 2026 · 07:40hs
El horóscopo para este viernes 26 de junio de 2026

Conocé que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo

El horóscopo para este jueves 25 de junio de 2026

el horoscopo para este miercoles 24 de junio de 2026

El horóscopo para este miércoles 24 de junio de 2026

Aunque se haya llevado una decepción amorosa, todo pasará. Ármese de valor ante gastos imprevistos. Empiezan a solucionarse todos los temas profesionales. Si se ha puesto a dieta, no deje de controlarse.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Tómese la relación con calma o lo arruinará todo. Gaste lo imprescindible y reserve para más adelante. A pesar de las numerosas tareas laborales, sale airoso. Debe poner remedio para que el estrés no le domine.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Evite los excesos económicos. Poco a poco, su trabajo será más valorado. Buen estado de salud.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Necesidad de vivir nuevas aventuras amorosas. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Está a la espera de un viaje relacionado con el trabajo. Los nervios le producirán tensión muscular.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Su asignatura de amor pendiente está a punto de dejar de serlo. Posibles gastos extras, pero su economía está a salvo. Jornada de trabajo muy dura. Si no se le pasan esas molestias, acuda al médico.

LEER MÁS: El horóscopo para este jueves 25 de junio de 2026

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No espere a que su pareja le pida explicaciones. Su economía va bien, disfrútela. Día propicio para resolver algunos problemas laborales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Tiene mucho protagonismo en su entorno social. El nuevo cargo le reporta mayores beneficios. Buen día para demostrar de nuevo su valía en el trabajo. Tiempo propicio para descansar y recargar las pilas.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Solucionará sus problemas sentimentales con paciencia. Los asuntos económicos marcharán mejor. Posibles tensiones en su lugar de trabajo. Vigile su alimentación o surgirán problemas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. De nada le sirve ahorrar tanto si no disfruta de lo que tiene. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. Gozará de un estado físico excelente.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Le espera una nueva aventura amorosa. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Procure ser más simpático con los compañeros. Siga cuidando la garganta y las vías respiratorias.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

La historia sentimental que está viviendo puede ser duradera. Comienza a recoger lo sembrado en el terreno financiero. En lo laboral, esté alerta a nuevos proyectos. No olvide la conveniencia de una revisión oftálmica.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Gran momento económico. Si no tiene horario flexible en su trabajo, sea puntual. La actividad artística es ideal para acabar con el estrés.

Horóscopo Signo junio
Noticias relacionadas
Horóscopo

El horóscopo para este martes 23 de junio de 2026

el horoscopo para este lunes 22 de junio de 2026

El horóscopo para este lunes 22 de junio de 2026

el horoscopo para este domingo 21 de junio de 2026

El horóscopo para este domingo 21 de junio de 2026

el horoscopo para este sabado 20 de junio de 2026

El horóscopo para este sábado 20 de junio de 2026

Ver comentarios

Lo último

Milei sobre Adorni: Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada

Milei sobre Adorni: "Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada"

Alexandra Castillo desde Venezuela: Todos los días a cada hora nos enteramos de un fallecido cercano

Alexandra Castillo desde Venezuela: "Todos los días a cada hora nos enteramos de un fallecido cercano"

Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

Ultimo Momento
Milei sobre Adorni: Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada

Milei sobre Adorni: "Si lo consideraran culpable, lo vuelo, lo eyecto yo de una patada"

Alexandra Castillo desde Venezuela: Todos los días a cada hora nos enteramos de un fallecido cercano

Alexandra Castillo desde Venezuela: "Todos los días a cada hora nos enteramos de un fallecido cercano"

Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

Venezuela: elevan la cifra de muertes por el doble terremoto a 589

Tilcara inaugurará su nuevo gimnasio de rugby en Sauce Montrull

Tilcara inaugurará su nuevo gimnasio de rugby en Sauce Montrull

Uruguay se juega su continuidad en el Mundial 2026

Uruguay se juega su continuidad en el Mundial 2026

Policiales
La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

La Paz: atacó a tiros a la policía, fue detenido y luego entregado a sus padres

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

En Paraná, un jurado popular declaró culpable a un hombre por cometer abuso sexual

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Detuvieron a un hombre que irrumpió en la Municipalidad de Santa Elena y amenazó al personal

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Procesaron a Edgardo Kueider por presunto lavado de dinero en Paraguay

Ibicuy: falleció un obrero en la prensadora de una papelera

Ibicuy: falleció un obrero en la prensadora de una papelera

Ovación
Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Diego Jara llevó sus conceptos a la Selección Nacional de Nicaragua

Se definieron las primeras fechas del Torneo Clausura

Se definieron las primeras fechas del Torneo Clausura

Wenceslao Mansilla y Bruno Acosta pelearán este viernes en River Plate

Wenceslao Mansilla y Bruno Acosta pelearán este viernes en River Plate

Murió Daniel Castellani, leyenda del voléibol argentino, luego de una larga enfermedad

Murió Daniel Castellani, leyenda del voléibol argentino, luego de una larga enfermedad

En Concepción del Uruguay habrá fecha con invitados

En Concepción del Uruguay habrá fecha con invitados

La provincia
Juego ilegal: Entre Ríos habilitó una herramienta gratuita para prevenir el acceso a plataformas

Juego ilegal: Entre Ríos habilitó una herramienta gratuita para prevenir el acceso a plataformas

En agosto regirá el nuevo sistema automatizado para sucesiones sin testamento

En agosto regirá el nuevo sistema automatizado para sucesiones sin testamento

Este domingo en Concordia convocan a una Mateada Orgullosa

Este domingo en Concordia convocan a una Mateada Orgullosa

Oro Verde se prepara para la 10° Fiesta Regional del Locro

Oro Verde se prepara para la 10° Fiesta Regional del Locro

Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Judiciales de Entre Ríos adhieren al paro nacional este viernes en reclamo de mejoras salariales

Dejanos tu comentario