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Argentina campeón Mundial de hándbol de playa femenino

La Selección Argentina femenina de beach venció 2-1 a Dinamarca en la final y se tomó revancha del último Mundial.

28 de junio 2026 · 20:30hs
El combinado de Argentina denominado Las Kamikazes fueron las mejores.

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Se disputó la final del Campeonato Mundial de hándbol playa femenino en la ciudad de Zagreb. En la cancha principal, Argentina se midió con Dinamarca en un encuentro que contó con el arbitraje de Dario Rupcic e Ivica Botincan. En la final, Argentina se adelantó durante el primer set con una sólida victoria por 20-14 que le permitió esperanzarse con liquidar el encuentro en el segundo set. Sin embargo, el segundo set tuvo la reacción danesa que dejó el tanteador empatado: fue 27-14 para las europeas para dejar la definición 1-1.

El equipo argentino logró la victoria en los shoot-out, en los que se impuso por 6-2 para quedarse con el título en una vibrante definición. El equipo conducido por Leticia Brunati se tomó revancha de lo ocurrido en Pingtan, China, en 2024, ocasión en la que cayó en la definición ante Alemania por 2-0.

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Argentina Mundial handbol
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