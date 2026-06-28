Argentina campeón Mundial de hándbol de playa femenino

Se disputó la final del Campeonato Mundial de hándbol playa femenino en la ciudad de Zagreb. En la cancha principal, Argentina se midió con Dinamarca en un encuentro que contó con el arbitraje de Dario Rupcic e Ivica Botincan. En la final, Argentina se adelantó durante el primer set con una sólida victoria por 20-14 que le permitió esperanzarse con liquidar el encuentro en el segundo set. Sin embargo, el segundo set tuvo la reacción danesa que dejó el tanteador empatado: fue 27-14 para las europeas para dejar la definición 1-1.