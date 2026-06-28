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Neuquén sigue en lo más alto de la Liga Paranaense

Tras la disputa de la 11ª fecha de la Liga Paranaense, el Pingüino derrotó a Argentino Juniors y mira a todos desde arriba.

28 de junio 2026 · 18:45hs
La Liga Paranaense tuvo su 11° capítulo.

Prensa ANC

La Liga Paranaense tuvo su 11° capítulo.

La 11ª fecha del Torneo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) entregó una jornada cargada de goles, con amplias victorias de varios candidatos y apenas dos empates. Don Bosco, Belgrano, Instituto, Sportivo Urquiza, Neuquén, Patronato y Universitario sumaron de a tres, mientras que Oro Verde igualó con Atlético Paraná y Ciclón del Sur repartió puntos con Club VF.

Uno de los encuentros más atractivos se disputó en Oro Verde, donde el local y Atlético Paraná igualaron 1 a 1. Lorenzo Cappellacci abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo para el dueño de casa, mientras que Uriel Mendoza estableció la igualdad a los 25 del complemento. El partido tuvo dos expulsados a los 30 minutos de la etapa inicial: Juan Acosta en Oro Verde e Ivo Arrúa en el Decano.

Universitario llegó a los 21 puntos en el campeonato de la Liga Paranaense.

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En cancha de Peñarol, Ciclón del Sur y Club VF también terminaron igualados 1 a 1. Enzo Albornoz adelantó al Ciclón a los 30 minutos del primer tiempo, pero Franco Vera rescató el empate para Club VF a los 40 minutos de la segunda mitad.

Instituto fue uno de los grandes protagonistas de la fecha al golear 4 a 0 a San Benito con una actuación demoledora en el primer tiempo. Juan Ríos marcó por duplicado, al minuto de juego y en tiempo de descuento (45+2), mientras que Román Gigena también convirtió dos tantos, a los 19 y 39 minutos.

Sportivo Urquiza no dejó dudas frente a Camioneros y se impuso por 3 a 0. Osvaldo Rodríguez y Rodrigo Carreras anotaron en la primera etapa, mientras que Germán Ramírez selló el resultado a los 35 minutos del complemento. En el segundo tiempo fueron expulsados José Giménez, en Camioneros, y Leandro Núñez, en Sportivo Urquiza.

En barrio Rocamora, Universitario consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 sobre Palermo gracias al gol de Facundo Delgado a los 42 minutos del segundo tiempo. En esa misma acción fue expulsado Diego Godoy en el conjunto local.

Neuquén ganó con autoridad y sigue arriba

Neuquén también festejó con autoridad tras superar 3 a 0 a Argentino Juniors. Tomás García convirtió por partida doble, con tantos al minuto de juego y a los 43 de la primera etapa, mientras que Marcos Rosano completó la goleada a los 40 minutos del complemento.

Patronato hizo valer su localía y derrotó 2 a 0 a Peñarol. Facundo Quiñones abrió el marcador a los 20 minutos del segundo tiempo y Thiago Streck sentenció el encuentro a los 35.

La fecha había comenzado el sábado con dos contundentes goleadas. Don Bosco venció 4 a 0 a Formación Independiente, mientras que Belgrano aplastó 7 a 1 a Los Toritos, en un encuentro disputado en la cancha de Sportivo Urquiza.

Liga Paranaense Neuquén Universitario Fútbol
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