La 11ª fecha del Torneo de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) entregó una jornada cargada de goles, con amplias victorias de varios candidatos y apenas dos empates. Don Bosco, Belgrano, Instituto, Sportivo Urquiza, Neuquén, Patronato y Universitario sumaron de a tres, mientras que Oro Verde igualó con Atlético Paraná y Ciclón del Sur repartió puntos con Club VF.
Neuquén sigue en lo más alto de la Liga Paranaense
Tras la disputa de la 11ª fecha de la Liga Paranaense, el Pingüino derrotó a Argentino Juniors y mira a todos desde arriba.
Uno de los encuentros más atractivos se disputó en Oro Verde, donde el local y Atlético Paraná igualaron 1 a 1. Lorenzo Cappellacci abrió el marcador a los cinco minutos del primer tiempo para el dueño de casa, mientras que Uriel Mendoza estableció la igualdad a los 25 del complemento. El partido tuvo dos expulsados a los 30 minutos de la etapa inicial: Juan Acosta en Oro Verde e Ivo Arrúa en el Decano.
En cancha de Peñarol, Ciclón del Sur y Club VF también terminaron igualados 1 a 1. Enzo Albornoz adelantó al Ciclón a los 30 minutos del primer tiempo, pero Franco Vera rescató el empate para Club VF a los 40 minutos de la segunda mitad.
Instituto fue uno de los grandes protagonistas de la fecha al golear 4 a 0 a San Benito con una actuación demoledora en el primer tiempo. Juan Ríos marcó por duplicado, al minuto de juego y en tiempo de descuento (45+2), mientras que Román Gigena también convirtió dos tantos, a los 19 y 39 minutos.
Sportivo Urquiza no dejó dudas frente a Camioneros y se impuso por 3 a 0. Osvaldo Rodríguez y Rodrigo Carreras anotaron en la primera etapa, mientras que Germán Ramírez selló el resultado a los 35 minutos del complemento. En el segundo tiempo fueron expulsados José Giménez, en Camioneros, y Leandro Núñez, en Sportivo Urquiza.
En barrio Rocamora, Universitario consiguió un valioso triunfo por 1 a 0 sobre Palermo gracias al gol de Facundo Delgado a los 42 minutos del segundo tiempo. En esa misma acción fue expulsado Diego Godoy en el conjunto local.
Neuquén ganó con autoridad y sigue arriba
Neuquén también festejó con autoridad tras superar 3 a 0 a Argentino Juniors. Tomás García convirtió por partida doble, con tantos al minuto de juego y a los 43 de la primera etapa, mientras que Marcos Rosano completó la goleada a los 40 minutos del complemento.
Patronato hizo valer su localía y derrotó 2 a 0 a Peñarol. Facundo Quiñones abrió el marcador a los 20 minutos del segundo tiempo y Thiago Streck sentenció el encuentro a los 35.
La fecha había comenzado el sábado con dos contundentes goleadas. Don Bosco venció 4 a 0 a Formación Independiente, mientras que Belgrano aplastó 7 a 1 a Los Toritos, en un encuentro disputado en la cancha de Sportivo Urquiza.