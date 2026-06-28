Final de la Liga Cañadense: graves incidentes dejaron a un policía internado en estado delicado

Tras unos incidentes el policia fue golpeado con una barra de hierro en la cabeza y debió ser derivado al HECA de Rosario desde Carcarañá.

Los incidentes en un partido de fútbol en Carcarañá, Santa Fe.

El efectivo, perteneciente al Comando Radioeléctrico de Roldán, realizaba un servicio de horas adicionales durante el operativo de seguridad. Fue golpeado con una barra de hierro en la cabeza y debió ser derivado al HECA de Rosario. Los incidentes se registraron este domingo en la provincia de Santa Fe.

La final de la Liga Cañadense de Fútbol, disputada este domingo en la ciudad de Carcarañá entre el Club Atlético Carcarañá (Cremería) y Sportivo Atlético Club de Las Parejas, terminó con un grave episodio de violencia que dejó como saldo a un efectivo policial con severas lesiones y un importante despliegue sanitario para salvarle la vida, según Serviciospoliciales.

Nadia Cutro le ganó el mano a mano por el podio a Ballay por ¡una décima!

Lo que debía ser una jornada de celebración deportiva quedó opacado por los disturbios registrados al finalizar el encuentro, cuando sectores de la parcialidad local protagonizaron violentos incidentes con el personal policial que integraba el operativo de seguridad.

En lo estrictamente futbolístico, Sportivo de Las Parejas se impuso por 2 a 0 y revirtió la serie final para consagrarse campeón de la Liga Cañadense con un resultado global de 2 a 1.

El parte oficial de los graves incidentes

AGRUPACIÓN DE UNIDADES DE ORDEN PÚBLICO

DESTACAMENTO 4 (H.E.C.A)

HECHO: Lesiones

LUGAR DEL HECHO:

Club Arletico Carcaraña (Partido de Futbol)

FECHA Y HORA:

28/06/26

19:00hs

VÍCTIMA: López Damián de 33 años (empleado policial)

RESEÑA DEL HECHO: Ingresa móvil 05 a cargo del Dr Renan Doccarmo quien traslada desde las arterias ante mencionas al llamado López quien resulta lesionado tras un conflicto que un partido de futbol. Según dichos del Sies el mismo recibe un piedrazo , pierde el equilibro y al caer se incrusta un fierro en el Cráneo. Realiza acompañamiento móvil 12204 a cargo del Subinsp Ramírez (F) móvil 12947 a cargo Subof Mistretta y móvil 9678 a cargo del Subof Díaz del Cre de san Lorenzo .

EXAMINA Dr Benvenutti Médico de guardia

DIAGNÓSTICO: Herida en cráneo oxipital . Intubado ,estado reservado .

INTERVIENE: Recibe Sub director Castaño (Jefe de cuerpo de San Lorenzo) .

Ataque durante la desconcentración

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, los disturbios comenzaron cuando un grupo de simpatizantes inició una agresión contra la delegación visitante mediante el lanzamiento de piedras y otros elementos contundentes.

Al intervenir para restablecer el orden y garantizar la desconcentración de jugadores, dirigentes y público, el personal policial fue atacado por los violentos.

Durante esos incidentes, un oficial del Comando Radioeléctrico de Roldán recibió un violento golpe con una barra de hierro en la región de la nuca, provocándole graves lesiones.

El efectivo, oriundo de la ciudad de Rosario, se encontraba prestando servicio bajo el régimen de horas adicionales, modalidad habitual mediante la cual numerosos policías refuerzan los dispositivos de seguridad en espectáculos deportivos y otros eventos masivos.

Derivación de urgencia a Rosario

Tras una primera asistencia en el Hospital «Dr. Carlos Goitia» de Carcarañá, los profesionales médicos resolvieron su inmediata derivación a un centro de mayor complejidad.

Inicialmente se intentó activar un traslado aéreo mediante el servicio sanitario, pero la evacuación debió descartarse debido a las restricciones operativas para vuelos nocturnos.

Finalmente, el policía fue trasladado por vía terrestre en una unidad del SIES hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario, donde permanece internado bajo pronóstico reservado mientras continúa siendo evaluado por el equipo médico.

Una violencia que vuelve a poner en riesgo a quienes brindan seguridad

El episodio vuelve a exponer los elevados niveles de riesgo a los que se encuentran sometidos los trabajadores policiales durante los operativos de seguridad en espectáculos deportivos. Capacitaciónpolicial

Quienes cumplen estas tareas no solo deben garantizar la integridad del público y prevenir enfrentamientos entre parcialidades, sino que frecuentemente se convierten en blanco directo de agresiones cuando intentan restablecer el orden frente a hechos de violencia.

Desde APROPOL Noticias expresamos nuestra solidaridad con el compañero herido, deseándole una pronta recuperación, y esperamos que la investigación judicial permita identificar y sancionar a los responsables de una agresión cuya gravedad pudo haber tenido consecuencias aún más trágicas.

La violencia en el deporte nunca puede convertirse en una agresión contra quienes tienen la responsabilidad de proteger la vida y la seguridad de todos los asistentes.