Nadia Cutro le ganó el mano a mano por el podio a Ballay por ¡una décima!

Los dos representantes entrerrianos terminaron el Rally del Poncho casi con el mismo tiempo, pero finalmente la que subió al podio fue Nadia Cutro.

En primer término, bien vale decir que el tradicional Rally de Poncho, con epicentro en la ciudad capital catamarqueña –San Fernando del Valle de Catamarca-, competencia válida por el cuarto capítulo de la temporada del certamen nacional de la especialidad, tuvo en la jornada de ayer el punto final del evento, en un domingo que tuvo de todo. Y, tras un sábado que ya había tenido unas cuantas situaciones de alta intensidad de acción, ocurre esta definición realmente apasionante, que fue por un podio, y que involucró a los únicos dos representantes provinciales en competencia. Un buen rendimiento de la entrerriana Nadia Cutro.

A todo esto, ya la etapa decisiva de la competencia de este domingo, tuvo su condimento extra desde el inicio mismo. Pues, otra vez, tal y como ocurrió el día sábado, la dificultad en la visibilidad produjeron modificaciones en el cronograma dominical. Pues el comienzo temprano en la mañana, con la presencia de neblina, sumado a la ausencia de viento y el polvo en suspensión generado por el tránsito de los autos de competición, hicieron que se produjeran muchos retrasos. Si bien esta vez no hubo cancelación de tramo alguno como sí ocurrió el sábado, se llegó a espaciar tanto la partida entre cada vehículo que hubo hasta casi ¡5 minutos! de espacio entre largada y largada en algunos casos, algo completamente inhabitual.

Nadia Cutro al podio

Pero, con el paso de las pruebas especiales, llegaría uno de los momentos más emocionantes del fin de semana. La definición por el tercer lugar del podio de la clase RC MR, que tuvo a los concordienses Nadia Cutro (Toyota) y Victorio Ballay (Citroën). En ambos casos, habían terminado la etapa sabatina dentro del podio, pero un avance en la jornada final de Rubén Montoro (VW), sumado a la pérdida de valiosos segundos de los dos entrerrianos, hizo que estos terminaran batallando entre sí por el último puesto del estrado de honor.

Finalmente, por tan solo ¡una décima! y tras casi una hora y cuarto de tiempo neto de carrera, la “Gurisa” se quedó con el tercer lugar, detrás del ganador, Santino Rossi (VW) y el mencionado Montoro. A las puertas del podio, por un rasguño, siendo cuarto, quedó “Toio” Ballay.

Por otra parte, el ganador absoluto de la prueba fue, por enésima vez en la temporada, el histórico Federico “Coyote” Villagra, que venció a bordo de su Skoda Fabia Rally2

La próxima competencia de Rally Argentino será de 31 de julio al 2 de agosto, con el denominado “Rally del Jaaukanigás”, que se disputará en Reconquista, provincia de Santa Fe.