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Alemania y Paraguay se cruzan en un duelo de alto voltaje por los 16avos del Mundial

Alemania y Paraguay se enfrentan este lunes a las 17.30 en Boston por los 16avos del Mundial. Nagelsmann busca levantar a la Mannschaft y Alfaro otra hazaña.

29 de junio 2026 · 11:02hs
Alemania y Paraguay se cruzan en un duelo de alto voltaje por los 16avos del Mundial.

Alemania y Paraguay se cruzan en un duelo de alto voltaje por los 16avos del Mundial.

Alemania y Paraguay jugarán este lunes desde las 17:30 en el Boston Stadium por los 16avos del Mundial 2026, en un cruce de intensidad y estilos opuestos. La Mannschaft de Julian Nagelsmann busca recuperar su mejor versión tras una fase de grupos irregular, mientras que la Albirroja de Gustavo Alfaro intentará prolongar su sueño mundialista con otra actuación de carácter.

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El conjunto alemán avanzó a esta instancia luego de una clasificación trabajada en el cierre de la fase de grupos. Tras una goleada ante Curazao y una derrota ajustada frente a Ecuador, la Mannschaft cerró su zona con un triunfo agónico ante Costa de Marfil, en un tramo final donde mostró más dudas que certezas. Lejos de la solidez habitual de otras épocas, el tetracampeón del mundo intentará reencontrarse con su identidad futbolística en el momento decisivo del torneo.

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Con figuras como Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger, Jamal Musiala, Florian Wirtz y Kai Havertz, Alemania apuesta a la jerarquía individual para sostener su ambición de seguir en carrera. Sin embargo, el rendimiento colectivo dejó señales de fragilidad en la marca y poca claridad en la circulación de la pelota, aspectos que el cuerpo técnico buscará corregir en este duelo eliminatorio.

Del otro lado, Paraguay llega con un recorrido ascendente y una historia reciente de resiliencia. La Albirroja pasó de una dura derrota en el debut frente a Estados Unidos a un triunfo clave ante Turquía y un empate trabajado frente a Australia, resultados que le permitieron meterse en la fase de eliminación directa. El equipo de Gustavo Alfaro ha construido su identidad en la solidez, el sacrificio y la competitividad, especialmente ante rivales de mayor jerarquía.

Con nombres como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Andrés Cubas, Julio Enciso y Gabriel Ávalos, el conjunto paraguayo intentará sostener su plan de juego y aprovechar cada oportunidad para dar el golpe ante uno de los candidatos históricos del certamen.

El encuentro se disputará en el Boston Stadium, con arbitraje del marroquí Jalal Jayed. Será transmitido por TyC Sports.

Probables formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Hora: 17:30

TV: TyC Sports

Árbitro: Jalal Jayed (MAR)

Estadio: Boston Stadium

Alemania Paraguay Mundial 2026
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