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Copnaf dio de baja a trabajador involucrado en maltrato en una residencia de Viale

Tras la viralización de un video de maltrato de un menor en la Residencia Socioeducativa "El Lugar de los Niños" de Viale dieron de baja a trabajador

29 de junio 2026 · 09:12hs
Tras la viralización de un video de maltrato de un menor en la Residencia Socioeducativa El Lugar de los Niños de Viale dieron de baja a trabajador

Tras la viralización de un video de maltrato de un menor en la Residencia Socioeducativa "El Lugar de los Niños" de Viale dieron de baja a trabajador
Tras la viralización de un video de maltrato de un menor en la Residencia Socioeducativa El Lugar de los Niños de Viale dieron de baja a trabajador

Tras la viralización de un video de maltrato de un menor en la Residencia Socioeducativa "El Lugar de los Niños" de Viale dieron de baja a trabajador

El Consejo Provincial del Menor, el Adolescente y la Familia (Copnaf) salió al cruce de la viralización de un video en la que se muestra una situación de maltrato en la Residencia Socioeducativa "El Lugar de los Niños", de Viale. “Se está trabajando para abordar una situación en la Residencia de Niños”, se expresó desde el organismo provincia a la vez que se adelantó el viaje de la subdirectora de Cuidados Alternativos para las Infancias, Noelia Buchholz, y la directora de Protección Integral de las Infancias, Ruth Pennachini.

“Las primeras medidas incluyen la notificación de la baja de la suplencia por vacancia del trabajador involucrado, la intervención de los equipos técnicos para el acompañamiento del niño y la coordinación con la Justicia, que ya tomó intervención en el caso”.

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Según las autoridades del Copanf el criterio de actuación "es el que se sostiene ante cualquier situación que pueda afectar los derechos de niñas, niños y adolescentes: intervenir de manera inmediata, proteger al niño, actuar administrativamente y colaborar con la Justicia".

Denuncias

La institución involucrada es la Residencia Socioeducativa (RSE) “El Lugar de los Niños”, ubicada sobre calle Santa Fe 249, y funciona bajo la órbita del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF.

A partir de la difusión del material, distintas personas que, según la publicación original de Informe Zonal, trabajaron en la institución realizaron testimonios de manera anónima. De acuerdo con esos relatos, el episodio registrado en el video no constituiría un hecho aislado y existirían antecedentes de denuncias por presuntas irregularidades.

El presunto maltrato en el Hogar de Niños se puede ver en el video grabado recientemente alrededor de las 23 horas en la vereda del Hogar. La situación de vulnerabilidad y presunta violencia hacia los menores alojados, reactivaron un reclamo histórico por la desprotección que sufren las infancias en la institución. A raíz de la viralización de este material, personas que han trabajado en el lugar rompieron el silencio de manera anónima para advertir que este tipo de hechos no constituyen un episodio aislado.

"Trabajé ahí y puedo asegurar que, lamentablemente, situaciones como la que se observa en el video no son un hecho aislado", detalló una fuente anónima, quien además reveló un preocupante antecedente: en el año 2022 ya se había radicado una denuncia formal junto a un familiar por irregularidades graves dentro de la institución, la cual, según afirman, quedó archivada sin respuestas ni soluciones.

Trabajador Copnaf
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