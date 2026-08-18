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Vocal Lab presenta "El Show" en Paraná: más de 40 artistas y un carrusel de emociones

Vocal Lab vuelve al Teatro 3 de Febrero con la cuarta edición de su espectáculo anual. “El Show” se realizará este miércoles 19 de agosto desde las 21.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

18 de agosto 2026 · 13:03hs
Vocal Lab presenta El Show en Paraná: más de 40 artistas y un carrusel de emociones

Vocal Lab presenta "El Show" en Paraná: más de 40 artistas y un carrusel de emociones

La academia Vocal Lab presentará este miércoles 19 de agosto la cuarta edición de “El Show”, una propuesta que reunirá a más de 40 artistas en escena en el Teatro 3 de Febrero. La música en vivo, el canto, la danza y una puesta escénica atravesada por distintos géneros serán protagonistas de una noche pensada para emocionar.

Vocal Lab vuelve al escenario del Teatro 3 de Febrero con la cuarta edición de su espectáculo anual. “El Show” se realizará este miércoles 19 de agosto desde las 21 y contará con más de 40 artistas en escena, en una producción que busca combinar música, interpretación y un importante despliegue visual.

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En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7) sobre la propuesta, Julián Calveyra, integrante de Vocal Lab, explicó que el espectáculo fue concebido como mucho más que una sucesión de canciones. “Es una propuesta musical, cantante, músicos en vivo, bailarines y toda una producción que lo acompaña con la idea de transmitir desde distintos estilos y géneros las emociones que propone cada canción en su marco”, señaló.

En ese sentido, definió al espectáculo como un “carrusel emocional”, con una narrativa que atraviesa cada uno de los temas. “Va a haber momentos de éxtasis, momentos de mucha introspección, momentos más sutiles, momentos más potentes y bueno, todo está pensado con mucho cariño y mucho laburo para que sea eso: música expresando emociones”, sostuvo.

Una producción con artistas locales

La puesta contará con músicos y técnicos reconocidos de la escena local. Entre ellos se encuentran Fede Garbanti en batería, Juli Ramos en piano, Tavo González en la dirección musical, Mauricio Vieiro en guitarra y Sergio Fabri en la operación de luces. Para Calveyra, trabajar junto a un equipo profesional es parte fundamental del proyecto. “La verdad que es un sueño, un sueño para mí y creo que para todos los que formamos parte del equipo”, expresó.

El integrante de Vocal Lab destacó además que el objetivo no es apostar solamente al impacto visual, sino construir un espectáculo que tenga como eje central la música y las emociones.

Distintos géneros

Uno de los atractivos de “El Show” será la variedad musical. El repertorio incluirá rock nacional e internacional, clásicos, disco, baladas y boleros, entre otros estilos. “Es bien variadito. Realmente la propuesta es llevarse una noche musical y estar abierto a quizás hasta encontrarse con algún género que uno no suele escuchar a menudo y dejarse atravesar por la propuesta que tiene esa música”, explicó Calveyra.

La intención, agregó, es que cada canción tenga su propio clima y que el público pueda transitar diferentes sensaciones a lo largo de la presentación.

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Vocal Lab, una academia en crecimiento

Además del espectáculo, Calveyra contó cómo funciona actualmente Vocal Lab, que cuenta con dos sedes en Paraná: la principal, ubicada en La Paz 232, y un anexo en San Juan 418. La academia está conformada por un equipo de alrededor de 12 integrantes, además del personal administrativo, y trabaja actualmente con unas 400 familias. Ofrece formación en canto, piano, guitarra y ukelele, con clases particulares y grupales.

Las actividades se desarrollan durante toda la jornada, con turnos desde aproximadamente las 9 hasta las 21. Para contactarse con la academia, se puede buscar a Vocal Lab Argentina en Instagram y Facebook o comunicarse al 3434 569 699. “El Show” cuenta además con el acompañamiento de Paracima Producciones, productora con la que Vocal Lab trabaja desde hace tiempo.

Las entradas se encuentran disponibles a través de Grada Tickets y en la boletería del Teatro. La propuesta invita a recorrer distintos géneros y emociones a través del trabajo de más de 40 artistas locales, en una producción que busca que la música sea el hilo conductor de una experiencia artística integral.

Vocal Lab artistas
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