Víctor Acosta presentó "La fascinante cultura Chaná" en Paraná

Respecto de la recepción del libro, Acosta admitió en diálogo con UNO que "ha sido inusitada, no esperaba tal repercusión, no sólo a nivel provincial, que es a lo que apunta este libro, sino nacional". El diamantino estuvo semanas atrás en Comodoro Rivadavia, Chubut, adonde fue invitado a una feria literaria internacional.

Por su parte, el director de Ana Editorial, Pablo Felizia, valoró que el libro "viene a recuperar una parte de la historia que los poderosos de siempre no han querido que se conozca, por alguna razón. Acosta rescata una forma de hablar sobre las cosas, los sentimientos y las ideas que vuelve a poner sobre la mesa una historia ocultada".

Víctor Acosta libro cultura chana.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

Rescatar historia del olvido

Haciéndose a un lado, el escritor consideró que "el tema es el que merece ser importante" y envió un fuerte mensaje a las autoridades educativas de la provincia. "Los aborígenes chanáes no están en los textos educativos de ningún nivel. Y si hay algo, son dos renglones y están mal", observó, y añadió que una de sus aspiraciones es que "en el futuro el CGE tome el tema, no de mi libro sino de todos los trabajos que se han hecho, para los alumnos de todos los niveles".

Como ejemplo, Acosta recordó la publicación en 2013 del libro La lengua chaná: Patrimonio cultural de Entre Ríos, de Blas Jaime, conocido por ser el último hablante chaná del mundo, quien incluso ha sido reconocido con esa distinción por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). "Estamos en 2022 y aún no se le ha dado la importancia que tiene. La obra no está en la educación formal de la provincia", cuestionó el diamantino, y lamentó la cultura chaná "no tiene vigencia".

Acosta es, por otro lado, reconocido como integrante del grupo folklórico Las Voces de Montiel. Y, además, fue bibliotecario durante 35 años en escuelas primarias y secundarias. “Sé los libros que hay en las bibliotecas y los que me hubiese gustado que estén y no estaban. Hay una avidez por estos temas", destacó.

Víctor Acosta 2.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

Las cuestiones y acontecimientos culturales que marcaron la historia entrerriana lo llevaron a investigar y escribir, entre sus otros 11 libros, sobre el género musical de la chamarrita, la estadía de dos años y medio de Atahualpa Yupanqui en Entre Ríos, la inspiración de José Hernández en la provincia para escribir el Martín Fierro, o los viajes y descubrimientos en estas aguas y tierras del historiador naturista Charles Darwin.

El último chaná y los científicos

En la presentación de La fascinante cultura Chaná el autor oriundo de la Ciudad Blanca se consideró "un escritor popular: escribo para la gente, no para los eruditos ni el ambiente científico". No obstante lo cual, su más reciente obra se basa y reivindica el sinfín de trabajos científicos que indagaron sobre el pueblo chaná. Además, desde luego, del trascendental aporte del último chaná parlante al rescate histórico de esta cultura.

Acosta explicó: "a la tradición oral maravillosa de Blas quise incluirle trabajos que habían hecho científicos. Jaime decía cosas inverosímiles, como que los perros chanáes eran mudos. Pues encontré un archivo histórico de uno de los adelantados españoles con un párrafo que hablaba de ‘un asentamiento con perrillos que no hablaban’. ¡Jaime decía la verdad!".

Acosta resaltó que se han hecho más de 300 excavaciones en busca de rastros de la cultura chaná en Entre Ríos, que derivaron en gran cantidad de artículos científicos (de arqueólogos, antropólogos, geólogos y biólogos) que el autor buscó en revistas especializadas. El escritor puso especial atención en traducir términos del lenguaje académico-científico para escribirlos y comunicarlos en un registro accesible al “público popular” al que, afirma, dedica su labor.