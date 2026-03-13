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Vecinos participaron de una nueva edición del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este

La Municipalidad de Paraná realizó una nueva jornada del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este. La propuesta compartió espectáculos musicales e intervenciones teatrales

13 de marzo 2026 · 17:27hs
El CIC II Este recibió una nueva jornada cultural con participación vecinal

El CIC II Este recibió una nueva jornada cultural con participación vecinal
Jueves Culturales convocó a vecinos en el CIC II Este

Jueves Culturales convocó a vecinos en el CIC II Este
El ciclo Jueves Culturales sumó una nueva jornada

El ciclo Jueves Culturales sumó una nueva jornada

La Municipalidad de Paraná realizó una nueva jornada del ciclo Jueves Culturales en el CIC II Este, con una programación especial dedicada al Mes de la Mujer. La propuesta reunió a vecinos y vecinas del barrio que se acercaron a compartir espectáculos musicales, intervenciones teatrales y una feria de emprendedores de la economía social.

Jueves Culturales en el CIC II Este (2)

El ciclo Jueves Culturales tuvo una jornada dedicada al Mes de la Mujer

La actividad tuvo entrada libre y gratuita y formó parte de la agenda cultural que impulsa el municipio en distintos puntos de la ciudad. Según informaron desde la organización, se trató de la segunda fecha del ciclo, que busca generar espacios de encuentro comunitario a través de propuestas artísticas abiertas al público.

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Durante la jornada se presentaron números musicales y escenas teatrales que acompañaron el espíritu de la convocatoria, con un reconocimiento a la participación de las mujeres dentro de la cultura popular.

El director del CIC II Este, Emilio Ruberto, destacó la respuesta del público y el clima que se generó durante el encuentro. “La jornada estuvo dedicada a la mujer luchadora y trabajadora de la cultura popular argentina. Fue una jornada hermosa”, expresó.

Música, danza y comunidad

Uno de los momentos centrales de la programación fue la presentación del espectáculo El Norte, una propuesta que reúne ritmos tradicionales del norte argentino y que forma parte de las actividades del taller de folklore que funciona en el espacio comunitario.

El responsable del taller, Miguel Cáceres, señaló que la actividad también permitió mostrar el trabajo que se realiza durante el año con los participantes. “Hace 13 años que estoy dando clases y ha sido muy positivo”, afirmó.

Además de los espectáculos, la jornada contó con la presencia de emprendedores de la economía social, que ofrecieron distintos productos y acompañaron la propuesta cultural con una feria abierta al público.

Desde la organización señalaron que el ciclo busca fortalecer los vínculos entre los vecinos y promover la participación cultural en los barrios, generando espacios donde artistas locales, talleres y proyectos comunitarios puedan compartir su trabajo.

Jueves Culturales en el CIC II Este (3)

Próxima jornada

El ciclo Jueves Culturales continuará la próxima semana con una nueva edición que estará vinculada a las actividades por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

La iniciativa forma parte de las acciones culturales que se desarrollan en el CIC II Este, un espacio que reúne talleres, actividades formativas y propuestas abiertas a la comunidad.

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