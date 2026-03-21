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Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Una mujer de Paraná fue detenida al intentar ingresar droga oculta en su cuerpo a la Unidad Penal de Victoria. Ocurrió cuando visitaba a un interno que está condenado.

21 de marzo 2026 · 19:19hs
Detuvieron a una mujer de Paraná que intentó ingresar drogas a la cárcel de Victoria

Una mujer de 39 años fue detenida tras intentar ingresar sustancias estupefacientes en su cuerpo durante el horario de visitas en la Unidad Penal N° 5 de la ciudad de Victoria.

El hecho se registró este sábado cuando la mujer, domiciliada en Paraná (Barrio Jauretche), se presentó en el establecimiento penitenciario con el fin de visitar a un interno condenado. Al momento de la requisa, personal del Servicio Penitenciario detectó maniobras sospechosas que derivaron en el hallazgo de droga oculta.

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Ante la situación, se dio inmediata intervención a efectivos de la División Drogas Peligrosas, quienes procedieron al secuestro de distintas sustancias, entre ellas clorhidrato de cocaína, marihuana (cannabis sativa), más de 29 pastillas y un chip de línea telefónica. Además, por disposición de la fiscalía en turno, se incautó el teléfono celular de la involucrada.

Detenida

La mujer, quien cuenta con antecedentes y condenas previas, fue detenida y trasladada a la Comisaría del Menor y Violencia Familiar, donde permanece alojada a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como supuesta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo, quedando bajo la órbita de la magistratura interviniente.

Paraná Victoria Cárcel mujer
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