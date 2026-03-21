Concordia: investigaban robo de aceite y hallaron arsenal

En un allanamiento por el robo de aceite hallaron un arsenal en la casa de un empleado municipal de Concordia. Hay dos detenidos

En un allanamiento por el robo de aceite hallaron un arsenal en la casa de un empleado municipal de Concordia

En un allanamiento por el robo de aceite hallaron un arsenal en la casa de un empleado municipal de Concordia

En un allanamiento por el robo de aceite hallaron un arsenal en la casa de un empleado municipal de Concordia

Lo que comenzó como una investigación por la sustracción de dos bidones de aceite en el Corralón Municipal de Concordia culminó este sábado con el hallazgo de un importante arsenal de armas de fuego y municiones . El operativo, derivado de una denuncia por robo, resultó en la detención de un empleado municipal de 32 años y de su padre, un hombre de 62 años. El procedimiento se realizó en una vivienda situada en las inmediaciones de las calles Perú y Pedro Saure .

Los efectivos policiales llegaron al domicilio buscando dos bidones de cinco litros de aceite que habrían sido retirados sin autorización del predio municipal por el trabajador investigado. Sin embargo, al ingresar, se encontraron con una realidad mucho más compleja que el simple robo de insumos.

Durante la requisa, los uniformados lograron secuestrar cuatro botellas de aceite, pero el foco de la causa cambió drásticamente al descubrirse el armamento. Entre las armas incautadas se detallan:

Un revólver calibre .32 corto marca Bagual.

corto marca Bagual. Un revólver calibre .38 largo especial marca Taurus.

largo especial marca Taurus. Una carabina calibre .22 largo marca Lake Field.

largo marca Lake Field. Una pistola calibre 7,65 marca Browning's.

Concordia Arsenal empleado municipal 1

Además de las armas, el personal policial incautó un centenar de municiones de diversos calibres, entre las que destacan 63 proyectiles de 9 mm, 69 de calibre 7,62 y cartuchos antitumulto.

Tras el hallazgo, ambos hombres fueron puestos a disposición de la Justicia e imputados por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego. Según informaron fuentes policiales, este caso se suma a otros hechos recientes donde personal del Corralón Municipal ha sido denunciado por la sustracción de elementos, situaciones que continúan bajo la lupa de los investigadores.