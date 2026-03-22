Boca Juniors quiere recuperar terreno en su casa

Desde las 20, Boca Juniors recibe a Instituto por la fecha 12 del Torneo Apertura. El Xeneize buscará cortar la racha de 4 empates consecutivos en La Bombonera.

Hoy, desde las 20, Boca recibe a Instituto por la 12° jornada del Torneo Apertura. El Xeneize buscará cortar la racha de cuatro empates consecutivos en La Bombonera ante un conjunto cordobés que viene dulce tras ganarle a Independiente de Avellaneda.

Luego de conocer los rivales que tendrá en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Boca se prepara para recibir a Instituto ante su gente. Pese a que viene de conseguir un empate que pudo ser victoria ante Unión, los hinchas todavía no están conformes con la producción del conjunto de Claudio Úbeda, que igualó en sus últimos cuatro partidos de local. Con 14 puntos, marcha sexto en la Zona A y 14° en la tabla anual, fuera de los puestos de clasificación a las copas internacionales.

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En cuanto al equipo, el Sifón planea hacer un solo cambio con respecto al once que igualó 1 a 1 ante el Tatengue, y será obligado: Santiago Ascacíbar, que sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, le cederá su lugar a Ander Herrera.

Instituto, por su parte, viene de conseguir un valioso triunfo por 2 a 1 ante Independiente que lo metió en la pelea por los puestos de clasificación a los octavos de final. Con 11 puntos, está 12° en la Zona A, pero una victoria en La Bombonera lo dejaría con los mismos puntos que Boca.

Probable de Boca Juniors

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Probable de Instituto

Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Agustín Massaccesi, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gastón Lodico, Gustavo Abregú, Alex Luna; Franco Jara y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.

Hora y TV: 20 (ESPN Premium).

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Estadio: La Bombonera.