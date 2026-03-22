Loan Peña: 17 imputados más cerca del banquillo

La Fiscalía Federal reconstruyó la sustracción de Loan Peña y se encamina al juicio por los hechos ocurridos en paraja Algarrobal, Corrientes, en junio de 2024

La fiscalía federal logró reconstruir los hechos ocurridos en el paraje Algarrobal, Corrientes, señalando a un grupo de adultos por sustraer al menor Loan Peña , de cinco años, mediante engaños durante un almuerzo familiar. Se avecina el juicio.

El caso involucra a diecisiete imputados , incluyendo a familiares y un comisario acusado de encubrimiento y manipulación de evidencia. Además, existe una causa paralela contra miembros de una fundación por entorpecer la justicia y presionar a testigos vulnerables. Actualmente, la sociedad argentina aguarda la fijación de una fecha para el juicio oral que determine el paradero final del niño.

Entre las pruebas principales se destacan rastros en vehículos de los sospechosos y el hallazgo de un calzado que habría sido plantado para desviar la búsqueda inicial.

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El juicio se acerca

A 647 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, la fiscalía federal presentó una síntesis de acusación contra 17 imputados, reconstruyendo lo que considera fue la sustracción y el ocultamiento del menor. A pesar de los avances procesales, el paradero del niño, que desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, sigue siendo un misterio mientras se espera la fecha para el inicio del juicio oral.

La hipótesis principal de la fiscalía sostiene que Loan Peña fue apartado de la custodia de su padre por un grupo de adultos durante un almuerzo familiar en la casa de su abuela. Según la reconstrucción, los acusados Antonio Benítez, Daniel Ramírez, Mónica Millapi y Laudelina Peña llevaron al niño hacia un naranjal alejado de la vivienda. Posteriormente, el menor habría sido retirado de la zona y ocultado, presuntamente en la camioneta de Victoria Caillava y Carlos Pérez, donde perros adiestrados detectaron rastros del niño.

Las pruebas clave y las maniobras de encubrimiento incluyen una serie de llamadas sospechosas entre los implicados el día del hecho y el hallazgo de un botín izquierdo de Loan, el cual la fiscalía afirma fue "plantado" para desviar la investigación.

En este entramado, el comisario Walter Maciel está acusado de ser partícipe necesario por alterar pruebas, modificar registros policiales y permitir maniobras que dificultaron el hallazgo del niño.

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Investigaciones secundarias y contexto del proceso