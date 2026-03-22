SMN: la semana continuará con tiempo inestable

Este domingo continuará el tiempo inestable con probables tormentas por la tarde y la noche, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este domingo cielo nublado durante la mañana, tormentas aisladas durante la tarde y tormentas fuertes por la noche. Las temperaturas promedios se ubicarán entre los 14 y los 24 grados y los vientos soplarán el sector Este.

Para el lunes se espera que persistan las condiciones climáticas adversas con tormentas fuertes durante la madrugada y la mañana, cielo mayormente nublado durante la tarde y parcialmente nublado por la noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 17 y los 22 grados y el viento soplará del sector sur.

El martes se espera cielo ligeramente nublado durante todo el día con temperatura de entre 12 y 23 grados. Los vientos soplarán de sudeste rotando al este.

Para el miércoles se esperan cielo ligeramente nublado por la mañana, algo nublado por la tarde. Las temperaturas seguirán moderadas de entre 16 y 23 grados y el viento soplara del sector norte,

Para el jueves se espera un leve aumento de la temperatura con mínimas de 16 y máxima de 26, cielo parcialmente nublado durante toda la jornada y vientos del norte rotando al sur.

El viernes podrían ocurrir nuevos eventos con chaparrones durante toda la jornada y temperaturas de entre 16 y 26 grados. Los vientos predominarán del sudeste rotando al este.

El sábado habrá un leve aumento de la temperatura con mínima de 18 y máxima de 28. El cielo de presentará mayormente nublado durante toda la jornada, los vientos soplarán del noreste rotando al noroeste.