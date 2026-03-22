City Pan se consagró campeón del The Show Pro Series en Paraná

El certamen de sóftbol de varones tuvo su definición en el Cargnel. El campeón fue City Pan de Chile tras vencer a Team Finca Jujure de Venezuela 3 a 2.

El torneo internacional The Show Pro Series tuvo este sábado por la noche su cierre oficial en el Estadio Mundialista de Sóftbol Nafaldo Cargnel de Paraná, coronando cuatro jornadas de competencia de primer nivel que posicionaron nuevamente a la capital entrerriana en la élite del sóftbol. El campeón fue City Pan de Chile.

El certamen marcó un hito para el deporte argentino al desarrollarse bajo un innovador formato de franquicias, reuniendo a seis equipos integrados por jugadores de distintos países y consolidando un espectáculo de jerarquía internacional.

En ese marco, la gran final tuvo como protagonistas a Team Finca Jujure de Venezuela y a City Pan de Chile, en un encuentro que contó con un buen marco de público y que estuvo a la altura de las expectativas generadas durante toda la semana.Chile gritó campeón.

El título quedó en manos del conjunto chileno tras ganar 3 carreras 2 y que mostró solidez colectiva y supo aprovechar la experiencia de varios jugadores argentinos de selección que integraron su plantel.

Los nombres del campeón

Esa combinación de talento y jerarquía fue determinante para inclinar la balanza en el partido decisivo.El equipo campeón estuvo conformado por Luciano Biondi, Genaro Correa, Juan Zara, Bruno Motroni, Nicolás Carril, Khalil Luna, Lucas Galarza, Joel Hidrogo, Ender Chaparro y Matías Etchevers, quienes fueron protagonistas a lo largo del torneo y piezas clave en la consagración.Por su parte, el conjunto venezolano dejó una imagen más que positiva, con nombres destacados como Roy Santeli Adames, Luiger Pinto, David Galeno, Rafael Flores, Rogelio Sequera, Teo Migliavacca, Alan Peker y Luis Amaya, consolidándose como uno de los equipos más competitivos del certamen.

Además de los finalistas, no la competencia contó con la participación de ACCIN Vortex, South Argentina, Caciques by Swing (Chile) y la Selección Argentina U23, completando un cuadro de alto nivel.

El formato de franquicias —poco habitual en el país— permitió conformar equipos con jugadores de distintas selecciones nacionales, incluyendo representantes de América y otros continentes, elevando notablemente la calidad de juego y el atractivo del espectáculo.

Durante las cuatro jornadas, el público pudo disfrutar de partidos intensos, con figuras internacionales y un nivel técnico que reafirmó el crecimiento del sóftbol en la región.

El clima puso a prueba la organización

Uno de los grandes desafíos del torneo fue el factor climático. Las intensas lluvias que afectaron a Paraná durante el fin de semana obligaron a reprogramar partidos y demandaron un importante esfuerzo logístico. El trabajo de la organización fue clave para reacondicionar el diamante del estadio y garantizar que la competencia pudiera completarse en tiempo y forma.

El compromiso de todos los actores involucrados permitió sostener el desarrollo del evento pese a las adversidades.

Paraná, nuevamente en el centro de la escena

El balance del The Show Pro Series fue altamente positivo, no solo por el nivel deportivo exhibido, sino también por la convocatoria del público y el impacto que generó en la ciudad.

El torneo no solo ofreció sóftbol de elite, sino también un entorno de espectáculo y actividades complementarias que acompañaron cada jornada, reafirmando la capacidad de Paraná para albergar eventos internacionales de primer nivel.

Con esta primera edición, la capital entrerriana volvió a ratificar su condición de referencia en el sóftbol argentino y sudamericano, dejando abierta la puerta para futuras ediciones y consolidándose como una plaza clave en el calendario internacional de la disciplina.