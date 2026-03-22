Generó controversia y polémica la declaración de Emergencia Ambiental en Concordia

Mientras que desde el municipio de Concordia aseguraron que buscan mejorar la calidad del servicio, desde la oposición señalan un “negocio direccionado”.

En la última semana el municipio de Concordia declaró la Emergencia Ambiental y con ello impulsó un mecanismo administrativo para optimizar la recolección de residuos. La medida contempló la contratación directa de empresas por un plazo de seis meses para cubrir la ciudad, ante una demanda que muchas veces se llena de quejas de vecinos.

Desde la comuna explicaron que se pretende mejorar la calidad del servicio, optimizar recursos y dar respuesta a un problema que se ha profundizado en los últimos años. Al mismo tiempo se aclaró que ante este panorama no se pondrá en peligro las fuentes laborales, ni los derechos laborales de los trabajadores que se desempeñan en la recolección.

La comunicación del municipio aseguró que “algunos de los trabajadores serán reubicados en distintas áreas municipales, reforzando entre otros los servicios de Higiene Urbana, respetando sus condiciones laborales, salarios y categorías, y priorizando criterios vinculados a la edad, la salud y la exigencia física de las tareas”.

No obstante, desde la oposición alzaron su voz y manifestaron que se trata de un “negocio direccionado”, ya que apuntaron que en los últimos días se vio el ingreso de camiones de una empresa cordobesa que presta servicios en la recolección de residuos.

Durante la sesión del Concejo Deliberante, la presidente Magdalena Reta de Urquiza aclaró que esta decisión no implica una tercerización total del sistema, ya que la mayor parte de la ciudad continuará bajo gestión municipal.

“El proceso licitatorio se enfocará en establecer contratos de concesión para zonas específicas. Para asegurar la transparencia del proceso, se conformará una comisión de seguimiento integrada por concejales de ambos bloques y representantes del Ejecutivo”, indicó sobre el proyecto que resultó aprobado por mayoría, con nueve votos a favor y cuatro negativos provenientes del bloque del PJ.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Alejandro López indicó que “con este paso apuntamos a hacer más eficiente el servicio, mejorar la planificación, la definición de condiciones y el control. Lo que estamos haciendo es reorganizar cómo se presta, para que funcione mejor”.

El mismo jueves entró en vigencia la ordenanza, mediante Boletín Oficial y enumeraba que “el objeto es de fortalecer la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, minimizar el impacto negativo de los residuos generados por las actividades humanas, cuidar la salud de la población, garantizar el gasto eficiente de los recursos públicos, propender al desarrollo sostenible municipal, erradicar los micro basurales, preservar los cursos de agua que desembocan en el Río Uruguay, mitigar el impacto negativo sobre las cuencas locales, preservar los humedales y, en definitiva, mejorar la calidad de vida de los concordienses”.

La oposición mostró su postura por el servicio

Por otra parte, desde la oposición salieron a cuestionar el proyecto y pusieron en tela de juicio los procederes. “Una vez que la sesión iniciada aparece este proyecto y dicen que solicitan el ingreso y el tratamiento inmediato. Podían esperar una semana más o lo hubieran enviado la semana anterior, porque a esto todos los concejales tenían que verlo y analizarlo”, describió la concejal Claudia Villalba.

Respecto a las denuncias que recibieron por parte de los vecinos, la representante del PJ indicó que “el miércoles por la noche ingresaron cinco camiones de recolección de una empresa cordobesa a Concordia, lo que llamó mucho la atención de los ciudadanos.

Ninguna empresa moviliza seis unidades, más en estos tiempos de crisis, donde tiene que movilizar personal, chofer, viáticos, combustible y demás, si no tiene alguna idea que se le va a concesionar de alguna forma el servicio. Entonces también consultamos sobre esto y la verdad que no obtuvimos respuestas”.

Además, la edil mostró su inquietud. “La pregunta es simple, la empresa Vitsa, que es una empresa de Córdoba, ¿va a salir concesionada con el servicio? Los concordienses merecemos transparencia, saber que las adjudicaciones no están hechas a dedos y que detrás de esta emergencia no hay un negocio. Muchas cosas de este desgobierno que tenemos en Concordia no funcionan por falta de gestión y por falta de capacidad. Todo van a seguir concesionando y tercerizando porque no pueden manejar un municipio”, finalizó.

Por último, desde el oficialismo, Felipe Sastre rechazó esas acusaciones y aseguró: “El proyecto se analizó durante dos años, no cinco minutos”. Y agregó: “Vamos a concesionar a través del mecanismo de licitación pública, pero el Estado no se va a retirar. Nosotros vamos a seguir prestando parte de la ciudad. Y si esto funciona, avanzaremos; y si no funciona, volverá a ser como antes”.

También afirmó que la emergencia tendrá un plazo acotado y que el proceso se realizará “dentro de las atribuciones previstas por la ley”, al tiempo que indicó: “No tengo la menor idea de quién va a ganar la licitación. En una licitación se pueden presentar cuantas empresas quieran”.