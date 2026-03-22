Gimnasia de Concepción del Uruguay debuta en el Federal A

Por la primera fecha de la Zona 1, Gimnasia de Concepción del Uruguay visitará desde las 16 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

Gimnasia de Concepción del Uruguay iniciará este domingo su camino en el Torneo Argentino A 2026, debutando como visitante en la Zona 1. El Lobo se presentará en el estadio Salomón Boeseldín de la localidad bonaerense de Villa Ramallo, donde visitará desde las 16 a Defensores de Belgrano.

Diego Novelli de Tandil será el árbitro principal, mientras que sus asistentes serán Lautaro Paletta y Camila Romero, ambos también de Tandil. El cuarto árbitro será Santiago Schmoll de Junín.

Tras varios años en el que su paso por la tercera división del fútbol argentino fue intrascendente, el cuadro Menssana apuesta a volver a ser protagonista y pelear arriba en su grupo. Para ello esta tarde tendrá su primera prueba ante un siempre complicado rival como lo es el Granate.

Aquellos años dorados en la B Nacional ya son un lejano recuerdo, por lo que en La Histórica anhelan con volver a ser aquel equipo que supo animar las principales categorías del ascenso argentino, desplegando un juego de alto vuelo que lo llevó a quedar en la puerta del ascenso a la Primera División del fútbol criollo.

Los otros partidos de la Zona 1 del Federal A

Los encuentros de la primera fecha serán: Independiente de Chivilcoy-Escobar FC (a las 16), El Linqueño-Atlético Las Parejas (a las 16) y Douglas Haig de Pergamino-Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (a las 17.30).

Vale recordar que el viernes por la noche, Sportivo Belgrano de San Francisco se impuso como local por 3 a 0 sobre 9 de Julio de Rafaela. Uno de los goles del Verde lo marcó el ex-Patronato Agustín Pastorelli.