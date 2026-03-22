Vecinos de Oro Verde ya no saben a quien recurrir por el agua contaminada

Vecinos de calle Las Acacias apuntan a la Cooperativa de agua y al municipio. “Estamos pagando un agua que no se puede consumir". Escribieron carta a Frigerio

Los vecinos de Oro Verde ya no saben a quien recurrir para solucionar el grave problema del agua que no es potable para consumo humano, en una gran zona de esa localidad.

Además de reunirse con el intendente César Clement, un grupo de vecinos le envió una carta al gobernador Rogelio Frigerio, pidiendo una audiencia, que hasta el momento no han conseguido. Así lo relataron a UNO los vecinos Emilio Raúl Faes y Alfonso Raúl Glocker, quienes habitan en calle Las Acacias y zona de la ciudad desde hace 20 años y 67, respectivamente.

Vecinos de la Bombonera desmienten a la dirigencia de Boca por la ampliación

Señalan que la carta al mandatario la enviaron en noviembre del año pasado. En el texto le solicitaban un encuentro para expresarle la situación que padece la parte de la población de Oro Verde cuya agua proveé la Cooperativa de Agua Potable y Otros Servicios Públicos.

oro verde 3.jpg

Por estudios realizados se supo que este agua no es potable por contener cantidades de hierro y manganeso no admitidas por los parámetros establecidos en el artículo 982 del Código Alimentario Argentino (CAA).

Pero no hace falta un análisis para advertir con los sentidos la coloración rojiza y con partículas negras que flota del líquido vital que sale del grifo, ni del olor nauseabundo que emana. “Estamos pagando un agua que no se puede consumir, viéndonos obligados a comprar bidones de agua para el consumo diario. Nos parece que debemos ser escuchados y tener una solución”, le expresan los vecinos de calle Las Acacias y aledaños al gobernador Frigerio, ya agotado el diálogo con el intendente Clement, quien ha declarado que "el agua de Oro Verde es potable”.

El reclamo está apoyado por las conclusiones de un análisis realizado en 2025 por la Dirección de Hidráulica de Entre Ríos, a instancias de los reclamantes.

El año pasado el organismo provincial decidió intervenir tras verificar que las muestras alcanzadas por los vecinos presentaban turbidez y fetidez.

“El mismo ingeniero Oscar Pintos, quien dirige el área afirmó que ese agua no cumple con los parámetros de potabilidad básicos”, explicron Faes y Glocker. E sto es que el agua debe sea inodora, incolora e insípida, además de respetar límites máximos permitidos de determinados minerales.

En efecto, el estudio concluyó que una de las perforaciones presenta exceso de hierro y manganeso. El pozo en cuestión está conectado directamente a la red y está generando problemas a un grupo importante de usuarios de la zona oeste.

El informe explica que el exceso de hierro y manganeso genera alteraciones visibles en el agua. El hierro produce la coloración rojiza y el manganeso genera partículas oscuras o negras. Ambas características hacen que el agua no pueda considerarse potable.

Agua potable Oro Verde Vecinos (1) Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Responsabilidades

Los valores por encima de los parámetros permitidos por el CAA en estos minerales generan una responsabilidad en el operador del servicio que debe tomar medidas para corregir la situación y garantizar a los usuarios que el agua que llega a los hogares sea potable.

Los vecinos argumentan que, por la ley de Municipios y reformas de 2008, los servicios de agua y de saneamiento son responsabilidad de los gobiernos municipales, por lo que el municipio de Oro Verde debe actuar como autoridad de aplicación. En este caso “intimando a la Cooperativa de agua a mejorar el servicio”.

Pero los demandantes afirman que el intendente César Clement no solo no ha solucionado el reclamo sino que ha afirmado públicamente que "el agua de Oro Verde es apta para el consumo humano", más allá de su contendido salitroso. En este punto Clement reconoció que el agua salada malogra cañerías y artefactos domésticos, pero es una característica del agua subterránea de la zona.

Agua potable Oro Verde Vecinos carta

Reclamos de larga data

Los vecinos de Oro Verde vienen reclamando desde hace mucho tiempo por la calidad del agua potable, problemas que se han ido agudizando con el importante crecimiento poblacional y edilicio de las últimas décadas. Actualmente el suministro está dividido en dos prestadores, una parte está a cargo del municipio y otra de la Cooperativa cuestionada.

Se han hecho gestiones para dotar de agua dulce al municipio pero los proyectos, como el de la construcción de un acueducto, quedaron truncos por falta de financiamiento.