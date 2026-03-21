Motociclista murió tras chocar un poste derribado por el temporal

Un motociclista de 35 años perdió la vida en la madrugada de este sábado en la ciudad de Paraná, en medio de la tormenta

Un motociclista de 35 años perdió la vida la madrugada de este sábado en la ciudad de Paraná tras colisionar contra una columna que había sido derribada por una fuerte tormenta.

Un motociclista de 35 años perdió la vida en la madrugada de este sábado en la ciudad de Paraná tras colisionar contra una columna que había sido derribada por un fuerte temporal presente en la región .

El fatal accidente se produjo en la intersección de las calles Lebensohn y Riacho Paracao , en momentos en que la zona se veía afectada por condiciones climáticas adversas.

El hecho fue reportado alrededor de las 5:35 horas mediante un llamado al 911 que alertaba sobre una persona lesionada en la vía pública. Al arribar al lugar, efectivos policiales de la Comisaría 13 constataron que el conductor, más tarde identificado como Sergio Alberto Chiardola, de 35 años, había impactado contra un obstáculo que obstruía la calzada.

Comisaría 13

De acuerdo con las primeras pericias, la víctima circulaba por la calle Lebensohn en sentido norte-sur cuando se encontró con un poste atravesado a baja altura, el cual permanecía sostenido únicamente por cables tras haber caído por el viento. Si bien el sitio contaba con señalización, la intensa lluvia y la escasa visibilidad del momento habrían impedido que el motociclista lograra esquivar la estructura, provocando una caída fatal.

Tras el siniestro, personal de salud acudió en una ambulancia y confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales. Las autoridades locales mantienen la investigación abierta para determinar con exactitud las circunstancias del impacto en medio de la contingencia climática.

Intervino personal del 911 y comisaría 13.