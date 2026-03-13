Cultura presentó los Encuentros Entrerrianos de Arte y anunció sus sedes para este año

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentó este viernes una nueva edición de los Encuentros Entrerrianos de Arte

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentó este viernes una nueva edición de los Encuentros Entrerrianos de Arte, que durante este año recorrerán distintas localidades de la provincia con propuestas de formación, intercambio y exhibición artística. El anuncio se realizó en el marco de una nueva reunión del Consejo Provincial de Cultura, de la que participaron más de 50 funcionarios, gestores y trabajadores del sector cultural de diferentes ciudades.

El encuentro contó con la presencia del ministro de Gobierno, Manuel Troncoso , quien destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Estado provincial y los municipios. El funcionario valoró “el trabajo conjunto para seguir construyendo una cultura entrerriana descentralizada, con identidad y acceso de la ciudadanía a los bienes culturales de la provincia”.

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Durante la reunión, el secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, brindó detalles sobre el desarrollo de los Encuentros Entrerrianos de Arte, una iniciativa que durante 2025 reunió a más de 250 artistas de distintos puntos del territorio provincial.

Según explicó, la nueva edición tendrá sedes en cinco localidades y abordará diferentes disciplinas artísticas. Los encuentros se realizarán en Maciá (Muralismo), La Paz (Artes Visuales), Gualeguay (Teatro), Gualeguaychú (Música) y Paraná (Danza).

“Son espacios de encuentro, capacitación y construcción verdaderamente federal, organizados en conjunto con cada localidad que es sede”, señaló Stoppello al presentar el calendario previsto para este año.

La propuesta busca fortalecer el intercambio entre artistas, gestores y trabajadores culturales de la provincia, además de generar instancias de formación y visibilizar la diversidad de expresiones artísticas que se desarrollan en el territorio entrerriano.

Encuentros Entrerrianos de Arte-cultura (2)

Un espacio de intercambio cultural

El encuentro del Consejo Provincial de Cultura también permitió que representantes de distintas localidades compartieran experiencias, proyectos y realidades vinculadas al trabajo cultural en sus comunidades.

La directora de Cultura de Federación, Claudia Quirós, destacó el valor del espacio institucional que reúne a los referentes culturales de cada ciudad. Según señaló, el Consejo Provincial de Cultura “es un espacio necesario para compartir propuestas y conocer la realidad de otros lugares de la provincia”.

En la misma línea, la directora de Cultura de Victoria, Fabiana Manasalli, remarcó la importancia de estas instancias de diálogo entre el gobierno provincial y las áreas culturales municipales. “Hemos tenido siempre una muy buena respuesta desde la Secretaría de Cultura y consideramos muy importantes estas reuniones”, expresó.

Por su parte, el secretario de Cultura y Turismo de la Comuna Laguna del Pescado, Marcelo Soccetti, señaló que para las comunidades más pequeñas participar del Consejo Provincial representa una oportunidad de aprendizaje e intercambio. “Para una localidad tan chica es una gran experiencia participar de este espacio”, afirmó.

Cultura y federalización

Los Encuentros Entrerrianos de Arte forman parte de una política cultural que busca ampliar el acceso a la producción artística y fortalecer los vínculos entre artistas, instituciones y comunidades de toda la provincia.

La iniciativa apunta a promover instancias de formación, intercambio y producción cultural en diferentes ciudades, con el objetivo de descentralizar la actividad artística y acercar propuestas a públicos diversos.

En ese marco, la propuesta se inscribe dentro de la estrategia impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio, orientada a federalizar la actividad cultural mediante programas itinerantes en distintos puntos del territorio provincial.

Desde la Secretaría de Cultura informaron que en las próximas semanas se abrirán las convocatorias para que artistas de toda la provincia puedan participar en las distintas disciplinas que integran los encuentros.