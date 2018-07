Vacaciones de invierno en Paraná: mirá que podes hacer

Nuevo Cine Rex Paraná

Sala 1: "Jurassic World: el reino caído" (3D/cast) todos los días a las 22.50; "Los Increíbles 2" (cast/3D) todos los días a las 18 y 20.30, también sábado y domingo a las 15.30. Sala 2: "Los Increíbles 2" (cast) todos los días a las 15; "Ant Man and the Wasp", todos los días a las 17.30, 20 (cast) y 22.30 (subt). En Monte Caseros 266. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas de miércoles a lunes.





dino.jpg Película. Jurassic World: el reino caído, la quinta parte de la saga jurásica





Complejo Cine Círculo

Sala 1: "Los Increíbles 2" (cast/3D) todos los días a las 17.30; también lunes a miércoles a las 10 y a las 12.30; sábado a miércoles a las 15; "Re Loca" (cast) todos los días a las 20 y 22.30. Sala 3: "Jurassic World: el reino caído" (3D), todos los días a las 20.15 (cast), también de sábado a miércoles a las 15.15; "Ant Man and the Wasp", todos los días a las 17.50 (cast) y 22.45 (subt), también de lunes a miércoles a las 10.15 y 12.45 (cast). En Andrés Pazos 339.





papa.jpg Película. La familia más increíble regresa





Cinemark Santa Fe

Salas 2D: "12 horas para sobrevivir: El inicio"; "Re Loca"; "Ant Man and the Wasp"; "Los Increíbles 2"; "Jurassic World: el reino caído". Salas 3D: "Ant Man and the Wasp"; "Jurassic World: el reino caído"; "Los Increíbles 2". En Shopping La Ribera, Santa Fe. Con la tarjeta Beneficios UNO, dos por uno en entradas.





TEATRO





FEI 2018

Del 9 al 21 de julio, tendrá lugar la edición 2018 del Festival de Espectáculos Infantiles - FEI Paraná. Se desarrollará todos los días a las 16 en el Teatro 3 de Febrero y a las 17.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Además, en la Feria de Emprendedores del Puerto Nuevo a las 12, 15 y 17 horas. Con la tarjeta Beneficios UNO, llevate una entrada gratis.





fei 1.jpg Vacaciones. Recomendado para niños entre los 2 y los 5 años, se llevará a cabo todos los días a las 15 hs en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Foto: FEI 2018





MUSICA





Los Raviolis

La banda de rock para chicos Los Raviolis llega a Paraná. La cita será el domingo 8 de julio, a las 15 en La Vieja Usina. Entradas en Breyer. Con la tarjeta Beneficios UNO, tenés una entrada gratis.





Perras on the beach

La banda mendocina llega por primera vez a Paraná para presentar su nuevo disco "Flow De Cuyo", hoy, a las 21.30, en el club Social de Paraná. Con Beneficios UNO, llevate una entrada gratis. También conseguí tus entradas en Sneakers (San Martín 753)