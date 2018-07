Los Raviolis, una banda de rock apto para padres y chicos llega a Paraná

La música y los juegos son la excusa perfecta para el encuentro entre padres e hijos. Precisamente, Los Raviolis es una banda de rock infantil, con música y letras aptas para padres, es decir, entretiene a grandes y chicos por igual. La banda llega a Paraná para presentarse este domingo, a las 15, en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina (Gregoria Matorras 861).

El show, titulado ¿Por qué no te mandé al turno tarde?, entrecruza música, juego y humor, con una mirada ácida puesta en la cotidianidad entre los chicos y los adultos: cuentan la experiencia diaria de ser padres en formato de canción y proponen poner el cuerpo en acción a través de la música y los juegos.

Los Raviolis es una banda es liderada por el experimentado animador Gabriel "Gabichu" Wisznia y su cómplice en escena Valeria Donati, a quienes se suma un grupo de músicos integrado por Bruno Delucchi en teclados, Juan Pablo Esmok en guitarras, Esteban Ruiz Barrea en bajo y Martín "BabyFace" Cicala en batería. Ellos crean y recrean temas propios y versiones personales de clásicos infantiles, en los más variados estilos musicales: el rock, el jazz, la cumbia y el punk.

En el espectáculo hay canciones para los que gustan de chapotear en un día de lluvia y para los que tienen un diente flojo; hay versiones de grandes composiciones, como Semillita de Donati, el hit Soy pelotita de ping pong y también una infaltable canción de amor, con playa, sol y mar. Un niño que explota porque come porquerías y un padre histérico porque a su hijo no sale la tarea. Y, por supuesto, el himno y bandera que ha sabido instalar la banda, ¿Por qué no te mandé al Turno Tarde", que da título a su primer disco.

Conseguí las entradas en Disquería Breyer (San Martín y 25 de Junio). Si sos suscriptor de UNO podés retirar una entrada gratis por nuestras oficinas de Perú esquina Chile, presentando tu tarjeta Beneficios UNO.