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Más de 50 artistas participaron del Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Las calles de Maciá se llenaron de color durante el 4° Encuentro Provincial de Muralismo, que reunió durante tres días a cerca de 50 artistas

11 de mayo 2026 · 13:15hs
Más de 50 artistas participaron del Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Más de 50 artistas participaron del Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Más de 50 artistas participaron del Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Más de 50 artistas participaron del Encuentro Provincial de Muralismo en Maciá

Las calles de Maciá se llenaron de color, historias e identidad entrerriana durante el 4° Encuentro Provincial de Muralismo, que reunió durante tres días a cerca de 50 artistas de distintos puntos de la provincia. La propuesta incluyó intervenciones artísticas, actividades abiertas a la comunidad y capacitaciones, en una iniciativa organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y el Municipio local.

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El cierre se realizó este domingo con la finalización de los murales y la creación de una obra colectiva junto a vecinos en la Escuela José María Paz. Más tarde hubo un recorrido por las intervenciones realizadas y un acto de cierre con entrega de certificados y música en vivo a cargo del grupo Nomeleskatime.

El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, destacó la importancia de generar espacios de encuentro y circulación cultural en distintos puntos de la provincia. “El objetivo de nuestra gestión, como lo marcan el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro Manuel Troncoso, es ampliar los circuitos culturales, generar encuentros entre artistas de distintas localidades y que los vecinos accedan y disfruten el arte entrerriano. De eso se trata esta iniciativa”, expresó.

Encuentro Provincial de Muralismo 2026 (2)

Por su parte, el intendente de Maciá, Ariel Muller, agradeció el trabajo conjunto entre artistas, vecinos y el Gobierno provincial. “Las repercusiones en la comunidad de Maciá son muy buenas, me han llegado los mejores comentarios y eso es gracias a este enorme esfuerzo compartido”, señaló.

El coordinador del encuentro, Andrés Leiva, remarcó el valor de que las obras reflejen la identidad entrerriana y permanezcan en espacios públicos de la ciudad. Bajo la temática “Pueblos entrerrianos, arte e identidad”, los muralistas trabajaron sobre paredes cedidas por vecinos y por el Municipio.

Entre las producciones realizadas, Alberto Bonus, de Gualeguaychú, representó el carnaval de su ciudad; María Elena Borzatta, de Federal, plasmó el paisaje entrerriano con el río y el chamamé; Alicia Flores, de Paraná, trabajó sobre el mito de La Solapa y el monte nativo; mientras que Jonathan Sánchez, de Concordia, reflejó el paisaje del río como símbolo de unión entre ambas costas de la provincia.

Encuentro Provincial de Muralismo 2026 (4)

Durante las jornadas, los artistas se alojaron en el Albergue Municipal y contaron con comidas y materiales para desarrollar las obras. Además, quienes fueron seleccionados en la convocatoria de bocetos recibieron premios económicos.

El Encuentro Provincial de Muralismo forma parte de CUAC! Cultura Activa, un programa anual de ciclos y convocatorias impulsado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en distintas localidades de la provincia.

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Encuentro Provincial de Muralismo artistas Maciá
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