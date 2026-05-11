Concordia: Condenaron a 14 años de prisión a Eduardo Pereyra por el homicidio de Paulo Gómez

El imputado fue declarado culpable de homicidio simple por un tribunal ciudadano tras el ataque ocurrido en febrero de 2025 en Concordia

En una resolución dictada por el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concordia, Aníbal Lafourcade, se impuso una pena de 14 años de prisión a Eduardo Fabián Pereyra. El fallo llega luego de que un jurado popular declarara al imputado culpable del delito de homicidio simple el pasado 8 de abril.

La condena establecida por el magistrado es comprensiva de una pena de prisión de ejecución condicional previa, impuesta a Pereyra el 8 de febrero de 2025, cuya condicionalidad fue revocada en esta instancia. Según se informó, el fiscal José Arias y el abogado defensor Osvaldo Sarli acordaron el monto de la pena durante la audiencia de cesura celebrada el 30 de abril.

El crimen en Villa Busti

Los hechos que originaron la causa ocurrieron en la madrugada del 16 de febrero de 2025 en el barrio Villa Busti de Concordia. En inmediaciones de las calles Belgrano y Augusto Niez, Paulo Gómez fue atacado con un arma de fuego mientras se encontraba en la vía pública.

La víctima recibió dos disparos, uno en la pierna izquierda y otro en el omóplato derecho. Tras el ataque, Gómez fue trasladado de urgencia al hospital Delicia Concepción Masvernat, donde fue intervenido quirúrgicamente; sin embargo, falleció horas más tarde debido a la gravedad de sus heridas.

Pereyra, quien era el principal sospechoso, se entregó a la Justicia tras una intensa búsqueda.

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Un hito judicial

El debate, que se desarrolló bajo la dirección del juez Lafourcade en la sede local del Colegio de la Abogacía, comenzó formalmente el 7 de abril con los alegatos de apertura. Antes del inicio de las audiencias, el jurado popular recibió instrucciones preliminares y material de sensibilización sobre violencia de género.

Este proceso revistió una importancia institucional significativa para la provincia, al tratarse del juicio por jurados número 157 realizado en Entre Ríos desde la implementación de este sistema de juzgamiento penal. Eduardo Fabián Pereyra, quien llegó al debate en condición de detenido, continuará cumpliendo su condena en la Unidad Penal Número 3 de Concordia