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El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas

El gobierno de la provincia, en conjunto con el Banco de Entre Ríos, presentó el Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos.

11 de mayo 2026 · 18:09hs
El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas.

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El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas.

El gobierno de Entre Ríos, en conjunto con el Banco de Entre Ríos, presentó el Programa de Desendeudamiento y Unificación de Pasivos. Ofrece una tasa fija del 60 por ciento TNA, considerablemente inferior a las tasas del mercado, plazos de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas.

La iniciativa, que no tiene costo fiscal para la provincia, tiene como objetivo principal sustituir deudas de alto costo contraídas en mutuales, cooperativas, entidades financieras u otras por un único préstamo con condiciones más favorables, permitiendo ordenar las finanzas personales y reducir significativamente la carga mensual.

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En una conferencia de prensa que brindó en Casa de Gobierno, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, explicó que lo que se pretende "es modificar el perfil financiero que puedan tener los empleados, tanto públicos como privados, como así también los jubilados provinciales; y tiene que ver con la evaluación que hacemos del mercado financiero, que ha venido teniendo un descenso de las tasas de interés".

En ese sentido, ejemplificó que, "cuando se trata de créditos personales, si yo lo tomé el año pasado fue a una determinada tasa. Esta gestión que llevamos adelante frente al agente financiero va a permitir, en algunos casos, reducir a la mitad esa tasa de interés".

Puntualizó también que "es para deudas con entidades financieras -como bancos, financieras y mutuales- originadas en créditos personales tomados, incluyendo también deudas derivadas del uso de tarjetas de crédito".

El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas

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El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas.

El gobierno de Entre Ríos anunció un programa para aliviar deudas.

Boleas transmitió además que esto generará un impacto positivo para los comerciantes. "Claramente esto genera un alivio en el valor de las cuotas que pagan los empleados por mes y por supuesto que ese dinero que se libera, que antes estaba destinado al pago de la cuota de un préstamo, vuelve al consumo, revitalizando o mejorando la performance de la economía local", subrayó.

Agregó luego que, "desde el gobierno de la provincia, lo venimos planteando como un programa que alcance también a los empleados del sector privado, porque estamos convencidos de que tiene que estar dirigido a todos los asalariados".

El ministro aclaró que este plan "es sin costo fiscal para la provincia" y se presenta como una medida preventiva, ya que no se han detectado niveles de morosidad que alarmen al gobierno. "Creemos que toda la economía tiene que ir moviéndose en función de lo que está sucediendo a nivel macroeconómico", dijo.

Características del programa

El programa ofrece una tasa fija del 60 por ciento TNA, considerablemente inferior a las tasas del mercado, plazos de hasta 60 meses y un período de gracia de dos meses sin pago de cuotas. Además, la operatoria se realiza mediante código de descuento directo sobre los haberes, lo que simplifica el proceso y evita trámites adicionales.

Se estima que los trabajadores podrán liberar en promedio alrededor del 20 por ciento de su salario mensual, incrementando así su poder adquisitivo y mejorando su calidad de vida.

Proceso simple, digital y transparente

La inscripción al programa se realizará de manera 100 por ciento digital a través del sitio web del Banco de Entre Ríos, donde se registrará la demanda para su análisis. Luego, se aplicará un criterio técnico basado en la relación cuota-ingreso, que establece que la nueva cuota no podrá superar el 30 por ciento del ingreso neto del solicitante.

Quienes cumplan con este requisito recibirán un turno en la sucursal más cercana para completar el trámite, presentando la documentación correspondiente de sus deudas vigentes.

En ese marco, precisó que es para "deudas con entidades financieras, con bancos, financieras, mutuales, originadas por créditos personales tomados, inclusive por deudas con tarjetas de crédito".

Por último, se informó que en los próximos días se brindarán más detalles acerca de la operatoria.

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