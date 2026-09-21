Asesinaron a una periodista en Perú: denuncias contra policías y sectores de poder

“Es un hecho que ha conmocionado a Perúentero. Esto es parte de lo que podemos denominar violencia política”, expresaron en exclusiva con UNO .

La comunicadora digital Susy Aponte, conocida como “La China Polo”, fue asesinada de un disparo en la cabeza durante una recorrida de campaña en Caraz, Perú . Hay tres detenidos y la Fiscalía investiga el móvil del ataque.

El asesinato de Susy Aponte conmocionó a Perú. La dirigente, conocida como “La China" Polo, fue atacada mientras recorría un mercado de la ciudad de Caraz, en plena campaña electoral. El crimen ocurrió días después de que denunciara públicamente amenazas de muerte y señalara a integrantes de la Policía Nacional del Perú.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el periodista peruano Enzo Elguera explicó que el caso es analizado como un posible hecho de violencia política, señaló Elguera, quien aclaró que, según las primeras hipótesis de la Fiscalía y la Policía, el motivo del crimen no estaría vinculado con una cuestión de género.

La investigación apunta, entre otros aspectos, a las numerosas denuncias que Aponte había realizado durante los últimos años desde sus espacios digitales. Según explicó el periodista, la militante se había dedicado a exponer presuntos casos de corrupción y vínculos entre distintos sectores de poder.

“Ella hacía lo que podemos llamar ahora como periodismo digital”, sostuvo Elguera. Según relató, Aponte difundía investigaciones a través de redes sociales y YouTube, donde sus programas habían alcanzado una importante audiencia porque abordaba temas que, a su entender, muchas veces no eran investigados por los medios tradicionales.

Denuncias y las amenazas

Aponte había denunciado públicamente a distintos personajes vinculados con la política, el empresariado y otros sectores de poder. Entre sus últimos cuestionamientos aparecían señalamientos hacia integrantes de la Policía Nacional del Perú.

La comunicadora también había advertido sobre amenazas de muerte. En una publicación en sus redes sociales, había acusado al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado un atentado en su contra. También había señalado presuntos vínculos entre jefes policiales y la organización criminal conocida como “Los Pulpos”.

Elguera explicó que, en este contexto, una de las hipótesis que se investiga es si alguna de las personas o sectores que habían sido objeto de sus denuncias pudo haber tenido relación con el ataque.

Crimen organizado

El caso también vuelve a poner en discusión la relación entre organizaciones criminales y distintos sectores de las instituciones del Estado peruano.

Elguera sostuvo que existen hechos investigados en los que algunos efectivos policiales habrían tenido vínculos con organizaciones criminales, aunque remarcó que no se trata de una situación que pueda atribuirse a la totalidad de la Policía Nacional. Según explicó, existen investigaciones e indicios sobre intentos de organizaciones criminales de infiltrarse en instituciones estatales. El periodista mencionó no solamente a “Los Pulpos”, sino también a grupos vinculados con actividades como la minería ilegal. “El crimen organizado busca infiltrarse en las organizaciones y no exactamente en una sola organización”, señaló.

En ese sentido, consideró que la investigación por el asesinato de Aponte debería determinar hasta dónde llegan las eventuales vinculaciones entre organizaciones criminales y distintos sectores del Estado.

Perfil político

Elguera explicó que en Perú las organizaciones políticas regionales pueden competir en elecciones subnacionales para gobiernos regionales y también para alcaldías provinciales y distritales. La candidatura representaba, además, un cambio en la trayectoria de Aponte. Según el periodista, no había desarrollado anteriormente una carrera política tradicional, sino que había construido su reconocimiento público a partir de su actividad como comunicadora.

Su perfil público estaba ligado principalmente a las denuncias que difundía desde plataformas digitales. Esa actividad le había generado tanto seguidores como cuestionamientos de personas vinculadas con los sectores que investigaba. Pese a las controversias que podían generar sus investigaciones: “La gran mayoría del país la veía como una persona íntegra y que denunciaba temas de corrupción a todo nivel”, afirmó Elguera a UNO.