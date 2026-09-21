Uno Entre Rios | El Mundo | Perú

Asesinaron a una periodista en Perú: denuncias contra policías y sectores de poder

“Es un hecho que ha conmocionado a Perúentero. Esto es parte de lo que podemos denominar violencia política”, expresaron en exclusiva con UNO.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

21 de septiembre 2026 · 13:58hs
Asesinaron a una periodista en Perú: denuncias contra policías y sectores de poder

Asesinaron a una periodista en Perú: denuncias contra policías y sectores de poder

La comunicadora digital Susy Aponte, conocida como “La China Polo”, fue asesinada de un disparo en la cabeza durante una recorrida de campaña en Caraz, Perú. Hay tres detenidos y la Fiscalía investiga el móvil del ataque.

El asesinato de Susy Aponte conmocionó a Perú. La dirigente, conocida como “La China" Polo, fue atacada mientras recorría un mercado de la ciudad de Caraz, en plena campaña electoral. El crimen ocurrió días después de que denunciara públicamente amenazas de muerte y señalara a integrantes de la Policía Nacional del Perú.

ucrania lanzo masiva ofensiva con drones contra rusia durante las elecciones

Ucrania lanzó masiva ofensiva con drones contra Rusia durante las elecciones

¿Se viene Star Wars? Estados Unidos confirmó el despliegue de armas ofensivas en la órbita terrestre

Estados Unidos confirmó el despliegue de armas ofensivas en la órbita terrestre

LEER MÁS: Colombia y la inseguridad en la frontera con Venezuela

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el periodista peruano Enzo Elguera explicó que el caso es analizado como un posible hecho de violencia política, señaló Elguera, quien aclaró que, según las primeras hipótesis de la Fiscalía y la Policía, el motivo del crimen no estaría vinculado con una cuestión de género.

La investigación apunta, entre otros aspectos, a las numerosas denuncias que Aponte había realizado durante los últimos años desde sus espacios digitales. Según explicó el periodista, la militante se había dedicado a exponer presuntos casos de corrupción y vínculos entre distintos sectores de poder.

“Ella hacía lo que podemos llamar ahora como periodismo digital”, sostuvo Elguera. Según relató, Aponte difundía investigaciones a través de redes sociales y YouTube, donde sus programas habían alcanzado una importante audiencia porque abordaba temas que, a su entender, muchas veces no eran investigados por los medios tradicionales.

Denuncias y las amenazas

Aponte había denunciado públicamente a distintos personajes vinculados con la política, el empresariado y otros sectores de poder. Entre sus últimos cuestionamientos aparecían señalamientos hacia integrantes de la Policía Nacional del Perú.

La comunicadora también había advertido sobre amenazas de muerte. En una publicación en sus redes sociales, había acusado al director de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, el general Víctor Revoredo Farfán, de haber ordenado un atentado en su contra. También había señalado presuntos vínculos entre jefes policiales y la organización criminal conocida como “Los Pulpos”.

Elguera explicó que, en este contexto, una de las hipótesis que se investiga es si alguna de las personas o sectores que habían sido objeto de sus denuncias pudo haber tenido relación con el ataque.

Crimen organizado

El caso también vuelve a poner en discusión la relación entre organizaciones criminales y distintos sectores de las instituciones del Estado peruano.

Elguera sostuvo que existen hechos investigados en los que algunos efectivos policiales habrían tenido vínculos con organizaciones criminales, aunque remarcó que no se trata de una situación que pueda atribuirse a la totalidad de la Policía Nacional. Según explicó, existen investigaciones e indicios sobre intentos de organizaciones criminales de infiltrarse en instituciones estatales. El periodista mencionó no solamente a “Los Pulpos”, sino también a grupos vinculados con actividades como la minería ilegal. “El crimen organizado busca infiltrarse en las organizaciones y no exactamente en una sola organización”, señaló.

En ese sentido, consideró que la investigación por el asesinato de Aponte debería determinar hasta dónde llegan las eventuales vinculaciones entre organizaciones criminales y distintos sectores del Estado.

Perfil político

Elguera explicó que en Perú las organizaciones políticas regionales pueden competir en elecciones subnacionales para gobiernos regionales y también para alcaldías provinciales y distritales. La candidatura representaba, además, un cambio en la trayectoria de Aponte. Según el periodista, no había desarrollado anteriormente una carrera política tradicional, sino que había construido su reconocimiento público a partir de su actividad como comunicadora.

Su perfil público estaba ligado principalmente a las denuncias que difundía desde plataformas digitales. Esa actividad le había generado tanto seguidores como cuestionamientos de personas vinculadas con los sectores que investigaba. Pese a las controversias que podían generar sus investigaciones: “La gran mayoría del país la veía como una persona íntegra y que denunciaba temas de corrupción a todo nivel”, afirmó Elguera a UNO.

Perú asesinaron Violencia Crimen
Noticias relacionadas
El Alto Comisionado de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, advierte sobre el genocidio en Gaza.

ONU advierte sobre los cientos de cadáveres bajo los escombros en Gaza

Desastre potencial: la advertencia de Trump sobre un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas

"Desastre potencial": la advertencia de Trump sobre un eventual conflicto entre Argentina y Reino Unido por Malvinas

Ver comentarios

Lo último

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Ultimo Momento
Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y seguirá internada bajo tratamiento y controles médicos

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Copa Sudamericana: Boca ya sabe cuándo jugará por semis

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Cómo calentar antes de jugar al fútbol

Copa Libertadores: Estudiantes tiene fecha y hora para las semifinales

Copa Libertadores: Estudiantes tiene fecha y hora para las semifinales

Factores que influyen en la absorción de los suplementos

Factores que influyen en la absorción de los suplementos

Policiales
Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Detuvieron en Paraná a dos cabecillas de una banda que secuestraban choferes y robaban camiones

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Seguirá detenido en Entre Ríos el capo narco que intentó huir con 260 kilos de cocaína

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Maltrato animal en Concordia: caballo era utilizado pra transportar hormigón

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Allanamientos en Concordia: dos personas detenidas, cocaína y más de 4 millones de pesos

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Simuló su propio secuestro y le exigió $2 millones a su esposa: lo detuvieron en Paraná

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Colón: estudiantes realizaron la tradicional Quema del Muñeco en Parque Quirós

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Del pánico al auxilio del seguro: el granizo provocó un aluvión de denuncias y consultas 

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Evelyn Patricello, la uruguayense que regresó a bordo de la fragata ARA Libertad

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Entre Ríos: entre 2019 y 2023, los votos para gobernador crecieron 5,99%

Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Movilidad jubilatoria: los aumentos se aplicarán solo sobre conceptos remunerativos

Dejanos tu comentario