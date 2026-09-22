Se viene el Primer Congreso de la Chamarrita en Santa Elena

Santa Elena será sede, el 17 de octubre, del Primer Congreso de la Chamarrita, una propuesta que busca poner en valor esta expresión musical

El próximo 17 de octubre se realizará en Santa Elena el Primer Congreso de la Chamarrita, un encuentro que propone reflexionar, compartir y celebrar una de las expresiones culturales más representativas del Litoral.

En un contexto atravesado por la globalización y la circulación de modelos culturales cada vez más homogéneos, la iniciativa plantea la importancia de defender las expresiones propias de cada comunidad. En ese sentido, la chamarrita aparece como una forma de afirmar una identidad y mantener viva una tradición que atraviesa generaciones.

La chamarrita no es solamente música. Es también canto, danza y una manera de contar la vida de los pueblos del Litoral, con presencia especialmente en Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Sus melodías, acompañadas por el acordeón, sus letras vinculadas con los ríos, la costa, la naturaleza y la vida cotidiana, y su forma de bailarse en pareja o en ronda construyen una expresión profundamente comunitaria.

El congreso busca justamente poner en valor esa dimensión y reconocer a la chamarrita como parte del patrimonio cultural de la región. Quienes la cantan, la bailan y la transmiten mantienen vigente la voz de quienes la construyeron y, al mismo tiempo, contribuyen a que pueda llegar a las nuevas generaciones.

Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción a través del formulario habilitado para el encuentro.