Policías asistieron a una mujer en situación de crisis emocional

Personal policial de Concordia asistió a una mujer en una crisis emocional sobre el puente Alvear. Lograron preservar su integridad física.

Ante la urgencia de la situación, los funcionarios lograron finalmente sujetarla y ponerla a resguardo.

En la noche de este sábado 29 de agosto, alrededor de las 22.30, personal de la Sección Cuerpo y Guardia, dependiente de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Concordia, evitó una tragedia en el puente Alvear tras asistir a una mujer que atravesaba una severa situación de crisis emocional.

Desde la fuerza destacaron la rápida intervención de los funcionarios policiales y se informó que se realizará un reconocimiento al cabo 1° Matías Barroso y al agente Jonathan Zacarías por el accionar desplegado durante el procedimiento.

Según se informó, personal de la Sección Cuerpo y Guardia, dependiente de la División Operaciones y Seguridad Pública de la Jefatura Departamental Concordia, realizaba una recorrida preventiva cuando observó una camioneta detenida sobre el puente.

Al aproximarse, los efectivos advirtieron la presencia de una mujer sentada sobre la baranda, por lo que inmediatamente iniciaron un diálogo de contención con el objetivo de tranquilizarla, disuadirla y preservar su integridad física.

La intervención de los policías de Concordia

Ante la urgencia de la situación, los funcionarios lograron finalmente sujetarla y ponerla a resguardo. Durante el procedimiento también constataron que tenía en su poder un elemento punzante, que fue retirado preventivamente para garantizar tanto su seguridad como la del personal interviniente.

Una vez controlada la situación, se solicitó la presencia del servicio de emergencias 107, cuyo personal procedió al traslado de la mujer hacia el área de Salud Mental del Hospital Felipe Heras, donde quedó a disposición de profesionales para recibir la asistencia correspondiente.