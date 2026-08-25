Programa Acompañarte: una oportunidad para estudiar en la Uader

El programa está destinado a personas mayores de 25 años que deseen realizar una carrera universitaria y no hayan finalizado sus estudios.

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) abrió una nueva convocatoria del Programa "Acompañarte" , una iniciativa destinada a personas mayores de 25 años que no hayan finalizado sus estudios secundarios y quieran comenzar una carrera universitaria.

La propuesta, que se desarrolla en el marco del Artículo 7 de la Ley de Educación Superior N° 24.521, permite que quienes no cuentan con el título secundario puedan acceder excepcionalmente a estudios superiores, siempre que acrediten preparación y/o experiencia laboral vinculada con la carrera que desean iniciar.

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Las preinscripciones están abiertas hasta el viernes 11 de septiembre para todas las carreras de la FCVyS. La iniciativa busca ofrecer una nueva oportunidad de formación a personas que, por diferentes circunstancias de la vida, interrumpieron sus estudios y durante años consideraron lejana la posibilidad de ingresar a la universidad.

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“Para nosotros es una apuesta institucional súper valiosa porque ya la venimos reeditando. E ste va a ser el quinto año que se sostiene con este reglamento que tenemos vigente ”, destacó la abogada Dafne Cis en diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), al explicar los alcances de la propuesta.

En diálogo sobre la iniciativa, los representantes destacaron que el programa funciona como una puerta de acceso para quienes dejaron de estudiar y perdieron la expectativa de continuar con un proyecto de formación. En ese sentido, señaló que la posibilidad de acceder a una carrera universitaria puede abrir nuevos horizontes personales, profesionales y laborales.

“Hoy el título universitario sigue siendo una herramienta, a pesar de que estamos en un mundo de permanente transformación”, sostuvieron, quienes también hicieron referencia a un contexto laboral marcado por la inestabilidad y la precarización. Según planteó, contar con una formación universitaria permite ampliar las opciones de vida de quienes logran completar ese recorrido.

Una alternativa para quienes no terminaron el secundario

Explicó que la finalización del nivel secundario constituye, en condiciones habituales, un requisito para acceder a la universidad. Sin embargo, el Artículo 7 establece una excepción para personas mayores de 25 años que no hayan completado ese trayecto educativo y que puedan demostrar antecedentes laborales o formativos relacionados con la carrera elegida.

“Es la veta que se le abre a aquellas personas que no terminaron los estudios secundarios, que solamente culminaron la instancia primaria o avanzaron algunos años en el secundario pero lo dejaron por la vida misma, por distintos motivos”, señalaron.

La convocatoria tiene además un perfil fuertemente inclusivo. Cis destacó que buena parte de quienes participan son mujeres mayores de 25 años que encuentran en esta propuesta la posibilidad de volver a proyectarse y acercarse paulatinamente al ámbito universitario.

Para la profesional, uno de los objetivos centrales es que quienes ingresan por esta modalidad puedan sentirse parte de la comunidad universitaria y superar los temores vinculados con la posibilidad de ser discriminados por no haber terminado el secundario.

“Realmente, a la universidad tal como la conocemos hoy, que es un ingreso muy masivo, no hay espacio para la discriminación. Es inclusiva”, afirmaron.

Proceso de ingreso

Las personas interesadas deben completar durante el período de preinscripción un formulario disponible en la página de la Facultad, donde deberán consignar sus datos personales, la carrera que desean estudiar y la sede elegida.

Además, tendrán que presentar documentación como el DNI y el título de la escuela primaria, junto con antecedentes laborales o de formación vinculados con los estudios que pretenden iniciar. Luego del cierre de las preinscripciones comenzará una etapa de entrevistas de admisión con docentes de la carrera seleccionada. Allí se evaluarán los intereses de cada postulante y su trayectoria laboral o formativa.

El psicólogo Federico Ariza, integrante del equipo que lleva adelante la propuesta, explicó a UNO que esta instancia funciona como una preparación progresiva para quienes hace muchos años dejaron la escuela. “Es como ir poniendo de a poquito a la gente de nuevo en el ritmo de la Facultad”, explicó. El objetivo es reforzar conocimientos y herramientas que serán necesarios para afrontar posteriormente el curso de ingreso universitario.

Durante aproximadamente dos meses se trabajará sobre contenidos de Matemática, Biología, Lectura y Comprensión de Textos y Entornos Virtuales. También se enseñará el funcionamiento de las distintas plataformas que los estudiantes deberán utilizar durante su trayectoria universitaria.

Pero el acompañamiento no se limita a los contenidos académicos. Ariza señaló que existe además un taller específico destinado a trabajar, de manera semanal o quincenal, sobre los miedos, expectativas e incertidumbres que aparecen al momento de retomar los estudios.

Según explicó Ariza, existen experiencias de estudiantes que no solamente lograron avanzar en sus carreras, sino que alcanzaron un rendimiento académico destacado. Esos testimonios son utilizados como una herramienta para demostrarles a los nuevos ingresantes que el proyecto universitario es posible.

El valor del acompañamiento

Uno de los aspectos que ambos profesionales destacaron es la importancia de las redes de apoyo que se construyen alrededor de quienes deciden volver a estudiar. Ariza señaló que muchas personas deben compatibilizar el estudio con el trabajo, la familia y el cuidado de los hijos, por lo que el desafío no es solamente académico. En ese proceso, recuperar hábitos y disciplina de estudio puede convertirse en uno de los principales obstáculos.

Ambos destacaron el rol de las familias y de los vínculos sociales. Explicó que los propios estudiantes suelen reconocer la importancia de contar con personas cercanas que acompañen la decisión de emprender un proyecto de formación después de tantos años.

También valoró especialmente el papel de los docentes que reciben a estos estudiantes en sus primeros pasos. “Es importante que los primeros contactos sean con docentes que estén a la altura de poder brindar este acompañamiento y esta escucha atenta”, afirmaron.

Las personas mayores de 25 años interesadas en comenzar una carrera en la FCVyS y que no hayan finalizado sus estudios secundarios pueden realizar la preinscripción hasta el viernes 11 de septiembre. Posteriormente deberán atravesar la instancia de entrevista de admisión y, en caso de obtener una evaluación favorable, comenzar el Programa Acompañarte el 5 de octubre.