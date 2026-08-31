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Los senadores pasarán a cobrar más de $13 millones a fin de año

Tras un nuevo aumento salarial, los senadores nacionales pasarán a percibir $13.115.760 brutos con la dieta del mes de diciembre.

31 de agosto 2026 · 22:11hs
Los senadores pasarán a cobrar más de $13 millones a fin de año. 

Los senadores pasarán a cobrar más de $13 millones a fin de año. 

Los senadores nacionales pasarán a cobrar más de 13 millones de pesos brutos luego del nuevo acuerdo paritario alcanzado entre los gremios con representación en el Congreso y las autoridades de ambas cámaras legislativas.

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Nuevo aumento para los senadores

La actualización se completará con los haberes de diciembre, que serán percibidos durante los primeros días de enero. El incremento se produce por el denominado “enganche”, el mecanismo aprobado por los propios senadores en abril de 2024 que vinculó automáticamente sus dietas con las remuneraciones de los empleados del Congreso.

El empresario marplatense Martín Cabrales recibió la Mención de Honor del Senado de la Nación “Presidente Julio Argentino Roca”, una distinción destinada a emprendedores de sobresaliente trayectoria.

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El dólar oficial cerró el último día del mes de agosto en los 1.530 pesos para la venta.

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El nuevo acuerdo alcanzado por UPCN, ATE y APL establece cuatro aumentos mensuales hasta finalizar el año: 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre. El incremento acumulado será del 6,98%.

De esta manera, con la aplicación completa de la paritaria, los senadores percibirán un monto bruto de $13.115.760 correspondiente a diciembre, que se cobrará durante los primeros días de enero.

Actualmente, los ingresos brutos de los integrantes de la Cámara alta se ubican en aproximadamente $12.260.000. De esta manera, la actualización representará una diferencia cercana a los $856.000 mensuales al completarse todos los tramos.

El cálculo surge de multiplicar los 4.000 módulos establecidos para las dietas de los legisladores por los $3.278,94 que tendrá cada unidad luego de aplicarse los cuatro incrementos acordados.

Senadores año Aumento Salarial
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