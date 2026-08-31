El reconocimiento fue entregado por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, en un acto realizado en el Salón Azul del Senado.

El empresario marplatense Martín Cabrales recibió la Mención de Honor del Senado de la Nación “Presidente Julio Argentino Roca”, una distinción destinada a emprendedores de sobresaliente trayectoria, visión e innovación, cuyo impacto positivo y contribución al crecimiento económico resultan relevantes para el progreso de la Argentina y el bienestar de la sociedad.

La distinción fue entregada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, durante una ceremonia realizada en el Salón Azul del Senado de la Nación, en reconocimiento a la trayectoria empresarial de Cabrales y a su aporte al desarrollo de la industria nacional.

En el inicio, se proyectó un video con la trayectoria de la familia Cabrales y el rol de Martin, con un relato minucioso y emotivo en la voz de Graciela Borges. Y, luego, por decisión de Martin Cabrales, dio un mensaje Daniel Funes de Rioja, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM), expresidente de la UIA. Y otro momento único se dio con la proyección de un video donde Mirtha Legrand le dejó un afectuoso mensaje: “Felicitaciones querido amigo, te dejo un beso, por este hermoso reconocimiento”, dijo.

Durante el acto, Abad destacó la trayectoria de Cabrales y su capacidad para trascender el ámbito empresarial: “Hoy el Senado de la Nación distinguimos a una persona, pero en verdad estamos reconociendo algo más grande: la construcción de una marca que, desde hace 85 años, forma parte de la identidad de los argentinos”, señaló.

Abad también resaltó el vínculo de Cabrales con Mar del Plata y su capacidad para construir consensos en distintos ámbitos de la vida nacional. “Entregarle esta Mención de Honor del Senado de la Nación es reconocer a una figura de relevancia nacional, que desde su lugar construyó puentes, generó consensos y representó, con prestigio y generosidad, lo mejor de nuestro país. Martin es hijo de Mar del Plata y en la ciudad está el origen de su empresa, que es patrimonio de todos los argentinos”, expresó.

Martín Cabrales es presidente y accionista de Cabrales S.A., empresa familiar fundada hace 85 años por su abuelo, Antonio Cabrales, y de la que actualmente forma parte de su tercera generación de conducción. La compañía se consolidó como una de las principales referentes del mercado argentino de cafés finos, molidos y en grano, además de infusiones y chocolates, con presencia en restaurantes, hoteles y supermercados y actividad exportadora hacia Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Bolivia y España.

Uno de los aspectos destacados en el reconocimiento fue también el reciente desarrollo de producción local de café en la provincia de Tucumán, llevado adelante junto al Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP). El proyecto permitió obtener el primer café argentino con denominación de origen que cumple estándares internacionales, un avance que abre una nueva perspectiva para una actividad históricamente dependiente de las importaciones y que podría modificar progresivamente la matriz productiva del sector.

Martín Cabrales, por su parte, visiblemente emocionado destacó, tras agradecerle al senador nacional Maximiliano Abad: “Es un orgullo para mi recibir esta distinción. Este premio lo recibo en nombre de toda la Familia Cabrales en el marco de los 85 años de aniversario de nuestra empresa”.

“Tuvimos la suerte de que mi abuelo eligiera Mar del Plata, ahí nació nuestro ADN marplatense, industrial y de servicio. El que no enseño que la calidad no se negocia y que detrás de cada taza esta la pasión y el profesionalismo por lo que hacemos”, resaltó.

Por último señaló: “Soy el mayor de la tercera generación y es un orgullo saber que ya esta la cuarta formando parte de la empresa, porque se seguirán manteniendo los mismos principios y fundamentos que nos inculcaron y con los que crecimos: calidad, servicio y una marca prestigiosa”.

Embajadores y representantes diplomáticos

La ceremonia contó con la presencia de representantes diplomáticos de distintos países, entre ellos José Roberto Acosta Ramos, embajador de Colombia, Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España, Miriam Elena Mena Gallardo, embajadora de El Salvador; Fabrizio Nicoletti, embajador de Italia; María Podestá Herrera, ambajadora de Malta; Stewart Ross Wheeler, embajadora de Canadá; Lilia Eugenia Rossbach Suárez, embajadora de México; Gonçalo Teles Gomes, embajador de Portugal; Gonzalo Uriarte Herrera, embajador de Chile; Mauritz Wilhelmus Verheijden, embajador Países Bajos; Paul Vallejo Madrid, primer secretario de Ecuador y Carlos Cuenca, ministro Concejero de Brasil.

También participaron destacados empresarios y referentes del ámbito institucional y productivo. Quienes acompañaron a Cabrales durante la entrega de la distinción y compartieron la celebración de su trayectoria y del aporte de la empresa familiar al desarrollo de la industria argentina fueron: Martín Rappallini, Presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA); Gustavo Weiss, Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Nicolás Pino, Presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA); Daniel Funes de Rioja, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa (ANCEM), expresidente de la UIA; Adelmo Gabbi, Presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires; Natalio Mario Grinman, Presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios; Sebastián Amerio, Procurador del Tesoro; Rodolfo D’Onofrio, Ex presidente de River Plate y Zulemita Menem; Eloísa Frederking, Vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina; Carla Martin Bonito, Presidenta de COPAL; Gerardo Martínez, Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); Amalia Amoedo, Presidenta de la Fundación Policía Federal Argentina; entre otros.