Rocamora busca prolongar su buen presente en la Liga Femenina El Rojo es el líder de la Conferencia Norte y quiere estirar su buena racha. Desde las 20, Rocamora recibirá a Sociedad Española de San Luis. 5 de noviembre 2026 · 09:08hs

Prensa Rocamora Rocamora se mide con el último del grupo.

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay intentará este jueves prolongar su muy buen presente en la Liga Femenina de Básquet, cuando reciba a Sociedad Española de San Luis. El partido se jugará desde las 20, en el estadio Julio César Paccagnella de La Histórica.

El único equipo entrerriano en la competencia ha ganado sus cuatro partidos en este certamen, por lo que marcha puntero de la Conferencia Norte. Además, empieza a construir una fortaleza en su casa, ya que tras debutar como visitante, jugó los otros tres partidos en el Paccagnella e impuso su localía. El Rojo intentará continuar por la senda.

En la vereda de enfrente, el equipo puntano va último, con tres derrotas en similar cantidad de presentaciones. Sociedad Española se presentará en el parquet entrerriano con el objetivo de cortar su racha adversa.