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Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná

Con entrada libre y gratuita, este sábado el acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana. La obra recorre el patrimonio musical y cultural.

2 de noviembre 2026 · 19:05hs
Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná.

Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná.

El reconocido acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará este sábado El Alma Entrerriana, la obra que recorre el patrimonio musical y cultural de la provincia. Será en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, a las 20, con entrada libre y gratuita.

LEER MÁS: Antonio Tarragó Ros donó "El Alma Entrerriana" al patrimonio cultural de Entre Ríos

La presentación de Antonio Tarragó Ros

“Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo”, sostuvo Tarragó Ros al referirse a la obra, que donó a la provincia para su difusión a través de las escuelas y en los ámbitos culturales.

El espectáculo de este sábado es auspiciado por el Gobierno de Entre Ríos y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

En tanto que, el Alma Entrerriana reúne 48 temas tradicionales entrerrianos, rescatados e interpretados solo con acordeón, guitarra y voz para conservar la pureza del género.

La obra se completa con un ciclo de cuatro fascículos —Flora, Fauna, Aves y Reptiles— y 100 biografías de entrerrianos destacados: próceres, poetas, científicos y artistas, junto a leyendas de la provincia.

Antonio Tarragó Ros Paraná
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