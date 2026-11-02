Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana en Paraná.

Con entrada libre y gratuita, este sábado el acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará El Alma Entrerriana. La obra recorre el patrimonio musical y cultural.

El reconocido acordeonista Antonio Tarragó Ros presentará este sábado El Alma Entrerriana, la obra que recorre el patrimonio musical y cultural de la provincia. Será en el Centro Provincial de Convenciones (CPC), en Paraná, a las 20, con entrada libre y gratuita.

“Es un homenaje a la identidad y a la cultura de Entre Ríos, pensado para que llegue a la gente y permanezca en el tiempo”, sostuvo Tarragó Ros al referirse a la obra, que donó a la provincia para su difusión a través de las escuelas y en los ámbitos culturales.

El espectáculo de este sábado es auspiciado por el Gobierno de Entre Ríos y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro (Iapser).

En tanto que, el Alma Entrerriana reúne 48 temas tradicionales entrerrianos, rescatados e interpretados solo con acordeón, guitarra y voz para conservar la pureza del género.

La obra se completa con un ciclo de cuatro fascículos —Flora, Fauna, Aves y Reptiles— y 100 biografías de entrerrianos destacados: próceres, poetas, científicos y artistas, junto a leyendas de la provincia.