"Mi padre fue panadero", una emotiva zamba entrerriana

La canción "Mi padre fue panadero" es una zamba que honra la memoria de Mario Arias, un hombre trabajador de Villaguay.

“Mi padre fue panadero” es una canción escrita por Fabián Arias, quien quiso dedicarle un homenaje muy especial a su padre. La música es una zamba interpretada y compuesta por Luis Cesar Barros que refleja el camino de un hombre honrado en Villaguay.

Mario Arias era un hombre honrado en Villaguay. Los versos de la canción son muy emotivos y significativos, reflejan el amor de Don Mario a su oficio. Una persona muy querida, por su humildad y por su sencillez. Trabajador sin horarios y con valores.

“Por medio siglo lo hiciste”. Más de 50 años con las masas, dejaron recuerdos imborrables en los allegados y vecinos de la localidad. Sobre todo porque le enseñó a su hijo y a muchos jóvenes que quisieron aprender el oficio. Dejó una marca que hoy se puede conocer a través de una canción bien entrerriana.

“Me hace recordar los momentos en la panadería de mi infancia, cuando el aroma a pan fresco me hacía sentir en casa. Ésta canción es un tributo a todos los panaderos del mundo”, dijo uno de los vecinos villaguayenses. Con la ayuda de la Inteligencia Artificial, recrearon la imagen de Don Mario y se creó el video de la canción.