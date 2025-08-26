Tres artistas inauguran la muestra "Por?" en Paraná La propuesta "Por?" reúne obras de Lisandro Pierotti, Delia Ojeda y Ariel Reyes Demuth. La cita será el viernes 29 de agosto en El Almacén de los 33 26 de agosto 2025 · 13:28hs

El viernes 29 de agosto, a las 19:30, se inaugurará la exposición “Por?” en la sala El Almacén de los 33, ubicada en la intersección de Bavio y Courreges, en la ciudad de Paraná. La actividad tendrá entrada libre y gratuita.

Muestra "Por?" La propuesta reúne obras de Lisandro Pierotti, Delia Ojeda y Ariel Reyes Demuth, quienes presentarán un recorrido plástico que combina distintos lenguajes visuales. En la muestra convivirán dibujos, pinturas y cerámicas artísticas esmaltadas, ofreciendo al público un panorama diverso que va de lo bidimensional a lo tridimensional.

Cada pieza constituye una forma de interpelar la realidad y los cotidianos, a partir de procesos creativos que ponen en diálogo distintas miradas y técnicas. La inauguración contará con el acompañamiento musical de José Varela y se ofrecerá un vino de muestra para compartir con los asistentes. LEER MÁS: Piano Adentro se presenta en Gualeguay y prepara una gira por Buenos Aires