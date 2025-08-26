Piano Adentro se presenta en Gualeguay y prepara una gira por Buenos Aires

El ciclo Piano Adentro llega a Gualeguay el sábado 30 a las 21, con un recital en el Club Social. La actividad es con entrada libre y gratuita

El ciclo Piano Adentro llegará a Gualeguay el sábado 30 a las 21, con un recital en el Club Social (1 de Mayo 83). La actividad, con entrada libre y gratuita, es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, la Municipalidad de Gualeguay y el Club Social Gualeguay.

El ensamble está integrado por Aline Soto (Paraná), Kevin Mernez (Concepción del Uruguay/Nogoyá), Lucio Salisky (Rosario del Tala) y Silvia Teijeira (Paraná/Federal). En esta oportunidad compartirán escenario con el artista invitado Alejandro Vivas, malambista oriundo de Gualeguay.

La propuesta busca acercar al público una experiencia íntima, con el piano como protagonista y un repertorio que combina raíz regional y tradición argentina.

La gira en Buenos Aires

Además de su presentación en Entre Ríos, el ciclo emprenderá una gira por Buenos Aires en septiembre. El recorrido incluirá: