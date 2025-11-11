Tierra Bomba celebra 10 años con un show de Ratones Paranoicos

En diálogo con UNO, Martín Chemez, productor de Tierra Bomba, contó cómo se preparan para el show de Ratones Paranoicos en el Club Echagüe

El espacio cultural Tierra Bomba cumple una década y lo celebra con una propuesta a la altura de su historia: Ratones Paranoicos se presentará el sábado 22 de noviembre a las 21 en el Club Echagüe. Las entradas están disponibles en Tickea.com.ar .

En diálogo con UNO, Martín Chemez , creador de Tierra Bomba, contó cómo surgió la idea de celebrar el aniversario con una de las bandas más emblemáticas del país. “ Ratones Paranoicos es una de las pocas bandas que mantiene a todos sus integrantes originales, son referentes del género, íconos del rock y sentíamos que debíamos celebrar con ellos ”, explicó.

El espacio, que nació hace una década como una peña, fue creciendo hasta convertirse en un punto de encuentro clave para la cultura local. “Surgió como una peña, y así nos enamoramos de esta casa hermosa. Sin esa peña, no estaríamos acá”, recordó Chemez.

Durante estos diez años, Tierra Bomba atravesó distintos contextos y desafíos, pero mantuvo firme su compromiso con el arte. “Fue difícil, también atravesamos una pandemia, pero confiamos en lo que hacemos, confiamos en la cultura. El arte es esencial para los humanos, para la salud mental, para el bienestar integral. Y nosotros somos muy felices haciendo lo que hacemos”, expresó.

El público, señaló, es una parte fundamental de esta historia: “Tenemos un gran público, y tantos años se sostienen gracias a ellos también”.

De cara al futuro, el desafío es seguir creciendo y mantener viva la llama de la música y el encuentro. “Queremos seguir sosteniendo este espacio hermoso, crecer, y darlo todo en el show de Ratones Paranoicos”, concluyó.