The World of Movement realizará su muestra anual con artistas invitados y la presencia de Max Daneri

El sábado 13 de diciembre tendrá lugar la muestra anual de The World of Movement, una jornada que reunirá música, danza y formación en distintos espacios de Paraná. La actividad principal se realizará desde las 19 en la Sociedad Friulana (Villaguay 545), con servicio de cantina y entradas a un valor anticipado de $8.000 y una entrada general de $10.000. Comunicarse al 3434584316.

El encuentro contará con la participación de Jalal Malik Orquesta Árabe , agrupación proveniente de Resistencia, Chaco, que presentará un repertorio basado en música tradicional de Medio Oriente junto con fusiones y otros géneros. La presencia de la orquesta forma parte del intercambio artístico que la productora impulsa desde hace años para acercar propuestas diversas al público local.

Max Daneri

También participará el maestro y bailarín internacional Max Daneri, quien además dictará una capacitación ese mismo día en la sede de la Fundación Verónica Kuttler (La Paz 619). El workshop, titulado Drum Solo Latin Fusion, abordará técnica, coreografía y recursos para la improvisación, con el objetivo de brindar herramientas interpretativas a bailarinas y bailarines de distintos niveles.

The World of Movement

The World of Movement sostiene una línea de trabajo que busca ampliar el campo artístico a través de producciones, encuentros y espacios formativos. Desde la organización explican que la danza es un lenguaje que emplea el cuerpo como vehículo para transmitir sensaciones y construir mensajes, acompañada de música que potencia su sentido expresivo. El proyecto nació con la intención de compartir un escenario diverso y generar vínculos entre diferentes géneros, estilos y trayectorias, con la premisa de seguir creciendo y expandiendo propuestas.

Dentro de la escuela participan docentes y artistas que desarrollan su formación y circulación en competencias, encuentros y festivales. Entre ellas se encuentra Milagros Godoy, nacida en Paraná en 2003, quien inició su camino en agrupaciones de comparsa y más tarde continuó en la Escuela de Aerobismo de Paraná, donde obtuvo menciones en sus primeras competencias. En 2021 recibió el título de profesora de danzas árabes y continúa perfeccionándose con maestras y maestros de la disciplina, presentándose dentro y fuera de la provincia.

Otra de las integrantes es Brianna Suárez, nacida en Santa Fe en 2004. Comenzó sus estudios de danza a los 10 años y se formó en distintas escuelas de danzas árabes y ritmos urbanos. El año pasado obtuvo el diploma de Bailarina Profesional y creó su propia escuela, Briandance, con la que participa en encuentros y competencias donde obtuvo primeros y segundos puestos. Su recorrido incluye capacitaciones en danzas tradicionales, ritmos latinos y estilos urbanos, aunque su especialidad continúa siendo el repertorio árabe.

La directora y productora Victoria Archuvi también forma parte del equipo. Nacida en Santiago del Estero en 1988, inició su formación en Buenos Aires y continuó en distintas instituciones y con referentes nacionales e internacionales. Obtuvo el título de profesora de danzas árabes y folclore árabe en 2005, y desde hace más de una década organiza encuentros, talleres y presentaciones. En 2006 recibió una mención especial por su labor en la difusión de la danza y desde entonces se mantiene activa en la escena artística de la región. Este año consolidó su productora de eventos, con la que desarrolla proyectos que combinan formación, gestión y presentación artística.

La muestra anual del sábado se enmarca en esta trayectoria colectiva y propone un espacio para compartir procesos, mostrar trabajos y acercar al público un panorama diverso de la danza y la música. La organización subraya que el proyecto continúa creciendo cada año, con la participación de artistas de distintas generaciones y un equipo docente que acompaña este desarrollo.